Taylor Swift se convierte en la cantante más premiada de los VMAs y supera a Beyoncé

Taylor Swift superó este domingo a Beyoncé como la cantante más premiada en la historia de los galardones MTV VMAs (Music Video Awards) tras un reinado conjunto en el que ambas acumulaban 30 distinciones cada una.

Swift logró el récord tras recibir el premio inaugural a la mejor dirección artística (MTV VMA Artist Director Honors), que destaca el trabajo por su dirección artística, que llevan a cabo los cantantes más allá de su carrera musical.

La cantante además arrasó en la categoría más importante de la noche como mejor videoclip por “The Fate of Ophelia”.

Swift, que previamente ganó cuatro premios a mejor directora, dirigió algunos de los videos más representativos de su carrera, entre los que destacan “Karma” o más recientemente “The Fate of Ophelia” y “Opalite”.

Precisamente este domingo estrenó en el escenario el videoclip de su nuevo sencillo, “Patient Zero”, que protagoniza ella misma junto a los actores Dakota Johnson y Collin Farrell.

Johnson fue la encargada de entregarle el galardón honorífico por su dirección artística, tras lo que Swfit reflexionó sobre los cerca de 60 videos musicales que hizo en dos décadas, y de los cuales escribió y dirigió 18.

“La razón principal por la que amo tanto escribir y dirigir videos musicales es porque ustedes, los fans, lo hacen muy divertido”, dijo.

Swift arrancó hoy en los MTV VMAs como la segunda favorita, por detrás de Madonna, con nueve nominaciones, incluyendo dirección, video del año, artista del año y mejor cantante pop.