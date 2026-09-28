Taylor Swift hace historia al recibir el primer premio a la dirección artística durante los VMAS 2026

La cantante y directora, Taylor Swift, recibió este domingo el primer premio de los MTV Video Music Awards (VMAS) a mejor dirección artística tras ser reconocida por su mente creativa detrás de algunos de sus videos musicales como “The Fate of Ophelia” y su más reciente canción “Patient Zero”.

Tras recibir la estatuilla dorada, la esposa del jugador de futbol, Travis Kelce, estrenó su video oficial, que dirigió y está protagonizado por los actores Dakota Johnson y Colin Farrell. Esta es su primera canción desde su boda y el término de su gira mundial “The Eras Tour”.

Durante su discurso de aceptación, Taylor Swift reflexionó sobre la labor que hay detrás de la cámara y prometió seguir contando historias humanas.