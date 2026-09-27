En Chihuahua tiene que decidir la gente”: lanza César Jáuregui nuevo spot

César Jáuregui Moreno lanzó un nuevo spot en el que advierte sobre el riesgo de una imposición en la definición de candidaturas y plantea que la militancia y los ciudadanos deben participar en la decisión rumbo al proceso electoral de 2027.

Bajo el título “En Chihuahua tiene que decidir la gente”, Jáuregui recuerda lo ocurrido hace cinco años, cuando se consultó quiénes podían representar al PAN y finalmente fueron elegidos Maru Campos para la gubernatura y Marco Bonilla para la Presidencia Municipal de Chihuahua.

“Demostramos que ni la línea ni el miedo se pueden imponer”, señala en el video, para después advertir: “Si no participamos, un día vas a despertar con un WhatsApp que te dirá que ya tenemos candidato. Y nos pueden imponer al que sea”.

Jáuregui sostiene que lo que falta es permitir que la gente decida: “Hoy lo único que falta es que nos dejen decidir y nos consulten. Eso nos hará más fuertes, como ya pasó”.

El mensaje sube de tono político al responder también a quienes aseguran que la definición ya estaría tomada: “Algunos te dirán que ya está todo decidido. Diles que sí: porque lo va a decidir la gente de Chihuahua”.

Jáuregui agrega que la discusión debe ir más allá de nombres y apellidos, pues el objetivo es llegar unidos a la elección: “Lo que importa es salir fuertes y unidos, todos juntos, a dar esa batalla. Si lo hacemos así, seremos invencibles”.

El spot cierra con un último mensaje de Jáuregui sobre la contienda interna: “Ah… y vamos muy, muuuy arriba en las encuestas”, seguido del remate central de la pieza: “En Chihuahua, tiene que decidir la gente”.