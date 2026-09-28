Isaac del Toro hace historia y termina quinto en el Mundial de Ruta 2026

Isaac del Toro volvió a demostrar que pertenece a la élite del ciclismo mundial al conquistar el quinto lugar en el Campeonato Mundial de Ruta 2026, resultado que representa el mejor desempeño de su carrera en esta competencia y le permite mejorar la séptima posición conseguida el año pasado.

El ciclista mexicano Isaac del Toro protagonizó una destacada actuación durante la prueba, manteniéndose entre los corredores que pelearon por los primeros puestos en un recorrido marcado por el alto nivel competitivo.

Isaac del Toro respondió a los ataques y consiguió mantenerse en la lucha por las medallas hasta los kilómetros decisivos.

Isaac del Toro quedó a 14 segundos del ganador del Mundial de Ruta 2026

El triunfo del Mundial de Ruta 2026 terminó en manos del estadounidense Brandon McNulty, quien sorprendió al grupo de favoritos con un ataque que resultó determinante.

El corredor de Estados Unidos consiguió abrir la diferencia necesaria para cruzar la línea de meta en el primer lugar y convertirse en el nuevo campeón mundial de ruta.

Isaac del Toro concluyó la competencia a 14 segundos de McNulty, quedándose fuera del podio, pero firmando una actuación histórica para el ciclismo mexicano.

Isaac del Toro superó su posición de 2025 en el Mundial de Ruta

El quinto puesto también confirma la evolución del pedalista nacional en los Mundiales de Ruta, pues después de finalizar séptimo en la edición anterior, Isaac del Toro dio un paso adelante en 2026 y se colocó nuevamente entre los mejores corredores del planeta.

Aunque no consiguió subir al podio, el resultado representa un nuevo capítulo en la trayectoria internacional del mexicano Isaac del Toro, quien continúa consolidándose como uno de los referentes del ciclismo nacional y como protagonista habitual de las grandes competencias del calendario mundial.