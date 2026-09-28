“No podemos aceptar una discriminación innecesaria”: Larry Rubin llama a los senadores a rechazar la reforma que prohíbe la doble nacionalidad

Larry Rubin, presidente de la American Society of México, hizo este domingo un llamado a los senadores, principalmente a los morenistas, a votar en contra de la reforma que prohibe la postulación de personas con doble nacionalidad para la presidencia de la República o gubernatura.

Desde su cuenta de X, el empresario pidió a los legisladores tomar una decisión responsable que evite divisiones, discriminación y se centre en los mexicanos, no en los partidos.

“Tener dos nacionalidades no hace a nadie menos mexicano (…) ser mexicano no se mide por cuántos pasaportes tenemos. Se mide por nuestro compromiso con México”, escribió.

Rubin destacó que millones de mexicanos tienen doble nacionalidad e impedirles buscar un cargo político por esto sería darle la espalda a la comunidad migrante de Estados Unidos que “durante generaciones ha trabajado, invertido, enviado remesas, creado empleos y mantenido un vínculo profundo”.

“No podemos permitir que México empiece a dividir a sus propios ciudadanos entre mexicanos de primera y mexicanos de segunda. No podemos aceptar una discriminación innecesaria y profundamente injusta contra millones de personas simplemente por tener una segunda nacionalidad”, añadió.

Ante ello, el presidente de la American Society of México pidió a los 128 senadores que no den la espalda a los mexicanos y les advirtió que los ciudadanos recordarán cada uno de los votos que eligieron promover la discriminación.

“Nuestros migrantes y sus familias estarán observando. Y la historia también. Votar en contra de la reforma es votar a favor de millones de mexicanos”, añadió.

Después, Larry Rubin ha etiquetado a los senadores en publicaciones aparte en su cuenta de X con el mismo mensaje frente a la votación de esta reforma.

“Su responsabilidad es primero con México y con los mexicanos, no con una instrucción partidista. Tener dos nacionalidades no hace a nadie menos mexicano”, destaca.