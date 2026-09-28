Se forma la tormenta Rachel frente a Oaxaca y Guerrero; SMN emite alertas para el sureste mexicano

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó que la depresión tropical Dieciocho-E evolucionó a la tormenta tropical Rachel frente a las costas de Oaxaca y Guerrero.

De acuerdo con el SMN, a las 15:00 horas el centro de Rachel se ubicaba a 485 kilómetros (km) al sur de Acapulco, Guerrero, y a 900 km al sureste de Manzanillo, Colima, con vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora (km/h), rachas de 85 km/h y desplazamiento hacia el oeste-noroeste a 7 km/h.

Se espera que la tormenta tropical Rachel ocasione lluvias intensas (de 75 a 150 mm) en Guerrero (sur y sureste) y Oaxaca (este, sur y sureste), así como vientos sostenidos de 30 a 50 km/h con rachas de 60 a 70 km/h y oleaje de 2 a 3 m de altura en costas de Guerrero y Oaxaca.



Polo sigue avanzando hacia BCS

Respecto al huracán Polo, el cual bajó su intensidad a categoría 3 en la escala Saffir-Simpson, se localizó a 370 km al sur-suroeste de Cabo San Lázaro y a 445 km al oeste-suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, con vientos máximos sostenidos de 205 km/h, rachas de 250 km/h y desplazamiento hacia el norte a 19 km/h.

La circulación de Polo genera lluvias fuertes (de 25 a 50 milímetros [mm]) en Baja California Sur (norte y centro), vientos sostenidos de 20 a 40 km/h, rachas de 50 a 60 km/h y oleaje de 3 a 5 metros (m) de altura en la entidad.