Mientras Chihuahua duerme, Fernando trabaja por una ciudad más bonita

Cada noche, cuando la mayoría de las familias se prepara para descansar, Fernando Reza sale de su casa rumbo al trabajo con una misión muy clara: poner su granito de arena para dejar a Chihuahua Capital cada vez más bonita.

Desde hace seis años, Fernando forma parte del Gobierno Municipal, en la Dirección de Mantenimiento Urbano, donde junto con sus compañeros trabaja durante el turno nocturno en la limpieza y pintura de vialidades principales de la ciudad.

Fernando es esposo y padre de tres hijos, quienes representan una de sus principales motivaciones para salir todos los días a trabajar. Con orgullo comparte que sus hijos se sienten orgullosos de él y de la labor que realiza, algo que para él tiene un significado muy especial y que le brinda una enorme satisfacción.

Para Fernando, el trabajo honrado es uno de los valores más importantes que puede enseñarles a sus hijos. A través de su esfuerzo diario busca demostrarles que los sueños se construyen con dedicación, responsabilidad y constancia, y que siempre vale la pena hacer las cosas correctamente y trabajar por aquello que se quiere alcanzar.

A seis años de haber comenzado en Mantenimiento Urbano, Fernando asegura que disfruta mucho su trabajo, le gusta lo que hace, se siente orgulloso de pertenecer a la dependencia y reconoce también el esfuerzo de todos sus compañeros, quienes cada noche recorren las calles mientras la ciudad descansa, realizando una labor que muchas veces pasa desapercibida, pero que es fundamental para mantener en buenas condiciones los espacios y vialidades de Chihuahua Capital.

La historia de Fernando es la de un trabajador que encuentra en su oficio una forma de servir a su ciudad, pero también una manera de darle a su familia un ejemplo de esfuerzo y perseverancia, cada jornada que termina deja mucho más que calles limpias: deja la satisfacción de haber cumplido con su deber y la certeza de que, con trabajo honrado y dedicación, también se construyen los sueños de una familia.