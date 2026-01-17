Sofocan incendio en domicilio de la colonia Unidad; rescatan a familia

Un incendio en casa habitación se registró la mañana de este sábado en un domicilio ubicado en la Calle Miguel alemán 4703 de la colonia unidad presidentes.



Y es que al 9-1-1 se reportó el incendio a casa habitación, por lo que arriba seguridad pública y bomberos.

El incendio comenzó en un vehículo en la cochera del domicilio así mismo causó daños a las habitaciones contiguas a la cochera domicilio habitado por 6 personas.

En el lugar, una mujer adulta mayor imposibilitada para caminar se quedó dentro de la casa; fue rescatada por bomberos, abordada por unidad médica de urge y trasladada a un hospital por inhalación de humo. El vehículo un Hyundai. I10 daños rótales.