CCV realizará revisión a puente de Vía Sicilia y Periférico de la Juventud tras accidentes fatales

El presidente del Consejo Consultivo de Vialidad (CCV) Luis Carlos Bustamante dio a conocer un llamado a los ciudadanos a conducir con precaución en el periférico de la Juventud, esto ante el fatal accidente que cobró la vida de una mujer al impactarse y caer del puente, además se realizará un estudio en la zona ya que es el segundo accidente que se registra en la zona.

En este sentido el líder de la Asociación comentó que es lamentable la pérdida de una persona en un accidente vial por lo cual asegura acompañan a las familias de la víctima y los lesionados, asimismo hace un llamado a los conductores en mantenerse en alerta a la hora de manejar.

“Es la segunda ocasión en la que se presenta un incidente de esa naturaleza, justamente en ese ese punto, pues hacemos un llamado a la ciudadanía para que moderes la velocidad al conducir, nada más en ese tramo, sino en cualquiera de las vialidades de nuestra ciudad, el conducir a lo límite de la velocidad establecidos y obviamente evitar lo que hemos platicado en varias ocasiones, el uso de distractores y el tema del alcohol, pues obviamente nos minimiza muchísimo la posibilidad de un accidente”, comentó.

Así mismo solicitarán en la Mesa de Infraestructura del Consejo Consultivo de Vialidad una revisión al punto del puente del Periférico de la Juventud y Vía Sicilia, esto debido a que no es el primer accidente que se presenta en la zona y con consecuencias viales fatales.

“Te comento que le solicité a nuestro coordinador de la mesa de infraestructura del Consejo que realizara por ahí alguna revisión del punto para ver qué áreas de oportunidad en cuanto a infraestructura o señalización. Puede haber en este punto para hacerle llegar a la autoridad correspondiente, los resultados de este análisis en la búsqueda de que se pueda hacer alguna intervención adecuada que permita en la medida de lo posible evitar que tengamos nuevamente un accidente de esta naturaleza con resultados fatales”, concluyó.