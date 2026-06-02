La gran admiración entre Marina de Tavira y Camila Sodi, actual pareja y exesposa de Diego Luna

Marina de Tavira agradeció las palabras de admiración de Camila Sodi y confirmó que leyó el libro que la actriz escribió tras la muerte de Ernestina Sodi.

Marina de Tavira reaccionó a las palabras de admiración que recientemente le dedicó la actriz Camila Sodi , expareja de su novio Diego Luna, quien la describió como una actriz extraordinaria. Sin embargo, la actriz nominada al Oscar prefirió recibir el cumplido con humildad y agradecimiento, dejando claro que no comparte esa visión sobre sí misma.

Marina de Tavira responde al elogio de Camila Sodi

Al ser cuestionada sobre los comentarios que hizo Camila Sodi , expareja de su novio Diego Luna, acerca de su trabajo actoral, Marina de Tavira agradeció el gesto, aunque evitó aceptarse como una intérprete excepcional.

Marina de Tavira (Getty Images )

“Bueno, pues le agradezco mucho el comentario, pero no es así, en lo absoluto, pero con mucho cariño se lo agradezco”, expresó.

Durante un encuentro con la prensa, la actriz también habló sobre el libro que Camila escribió tras la muerte de su mamá, Ernestina Sodi, una obra en la que plasmó su proceso de duelo.

Marina confirmó que tuvo la oportunidad de leerlo y aprovechó para destacar el papel que tienen las distintas expresiones artísticas en momentos de dolor: “Por supuesto, finalmente escribir, actuar, es una manera de crear conexiones, de también transitar los propios dolores, de transformarlos, entonces… Sí, claro que sí”, comentó.

Diego Luna y Camila Sodi estuvieron casados entre 2008 y 2013, periodo en el que formaron una familia y se convirtieron en papás deJerónimo y Fiona. Tras su separación, ambos han mantenido una relación cordial enfocada en la crianza y bienestar de sus hijos. Años más tarde, el actor inició una relación sentimental con Marina de Tavira, con quien ha compartido diversos proyectos y apariciones públicas desde 2019. Aunque la actriz suele mantener un perfil discreto respecto a su vida personal, recientemente recibió elogios de Camila, un gesto que reflejó el respeto y la buena relación que existe entre ambas.

Marina de Tavira celebra su triunfo en Cannes

Marina de Tavira atraviesa una importante etapa profesional gracias al reconocimiento obtenido por la película Siempre Soy tu animal materno.

Junto a Daniela Marín y María Ángel Villegas, la actriz recibió el premio a Mejor Interpretación Femenina en la sección Una cierta mirada del Festival de Cannes, un galardón que considera especial por tratarse de un logro compartido.

Mariangel Villegas, Marina de Tavira, Valentina Maurel y Daniela Marin Navarro (Getty Images)

“Me encanta que sea un premio colectivo, creo que eso también es importante, porque como decía hace un momento, la actuación es relación, bueno, como yo la concibo tiene que ver con relacionarte con las otras y los otros y es eso que está en medio que es lo que se convierte en la energía de actuación. Entonces es un premio compartido y sí, un pedacito de México en una película latinoamericana que también es muy nuestra”, explicó.

Mientras celebra este reconocimiento internacional, Marina ya se prepara para su próximo reto artístico. La actriz estrenará el próximo 12 de junio la obra Un tranvía llamado deseo, considerada una de las obras más emblemáticas del teatro contemporáneo y uno de los proyectos más esperados de su carrera.