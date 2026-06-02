Huiqui, todavía sin firmar nuevo contrato con el Cruz Azul

La Liga Mx entregó a Cruz Azul, actual campeón del futbol mexicano, el premio al Mejor Equipo de la Temporada (2025-2026). El galardón incluye un incentivo económico de un millón de dólares como recompensa al acumular la mayor cantidad de puntos por segundo año consecutivo. Sin embargo, detrás del brillo del trofeo y los números históricos, el director técnico mexicano Joel Huiqui reveló que, de momento, no ha firmado su nuevo contrato para seguir al frente del plantel en el Apertura 2026, certamen posterior a la celebración de la Copa del Mundo.

“Como lo mencionó el presidente (Víctor Velázquez), estamos en eso. El interés es que me quede y yo encantado de hacerlo”, dijo desde las instalaciones de la Federación Mexicana de Futbol, apenas una semana después de bordar la décima estrella en el escudo de La Máquina al derrotar a Pumas en la final del Clausura 2026. “Fue un año complejo, pero logramos conseguir el objetivo de alzar un campeonato. Representamos a un club muy importante, a trabajadores que laboran 24 horas al día para que el equipo consiga más logros”.

Mientras la directiva define la situación contractual de su cuerpo técnico, el plantel cementero recibió el parche de campeón que portará durante la siguiente campaña. Además, ya tiene un lugar asegurado en la Concacaf Champions Cup, vitrina en la que buscará su regreso al Mundial de Clubes. Los jugadores tendrán un periodo de descanso que concluirá el 18 de junio. En tanto, la planeación de Huiqui apunta a mantener la base del equipo y apuntalar con al menos un par de incorporaciones para defender la corona.

“Ya habrá tiempo para armar un plantel igual de competitivo. La idea es que se quede la mayoría. Este es un plantel no tan largo, espero que podamos conseguir un par de refuerzos en zonas específicas”, compartió el ex defensor central sobre el proyecto que encabeza. “Estamos trabajando. Me parece que estaremos reunidos esta semana con Iván (Alonso) y el presidente para ver qué es lo que sigue”.

El premio otorgado a los de La Noria está respaldado por una regularidad notable. Durante el año futbolístico 2025-2026, el cuadro celeste registró 68 puntos: 35 cosechados en el Torneo Apertura y 33 en el Clausura. Además, con un saldo de 19 victorias en 34 partidos, se consolidó como el equipo que menos derrotas sufrió en fase regular y cimentó su éxito en la solidez defensiva –con apenas 28 goles permitidos–, combinada con un ataque que firmó 63 anotaciones.

“Desde el año pasado que ganamos este premio, dije que íbamos por el bicampeonato”, recordó el mandamás de Cruz Azul, Víctor Velázquez. “Este es un reflejo del trabajo que hemos venido haciendo en el club, tanto dentro como fuera de la cancha. En cinco años conseguimos la novena, la décima, el Campeón de Campeones, la Supercopa y la Concacaf Champions Cup, todo gracias a nuestra gran afición, a la que hoy podemos darle alegrías mediante campeonatos”.