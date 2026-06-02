Abre SDR convocatoria de Apoyos Económicos para el Desarrollo de Estudios y Diagnósticos de Interés Institucional

La Secretaría de Desarrollo Rural (SDR) abrió la convocatoria del programa “Apoyos Económicos para el Desarrollo de Estudios y/o Diagnósticos de Interés Institucional”, que fortalece la planeación y generación de proyectos para los sectores primario y agroindustrial.

El esquema contempla recursos para la elaboración de estudios, diagnósticos y proyectos ejecutivos orientados a identificar áreas de oportunidad, mejorar la productividad y respaldar iniciativas con impacto local, estatal, nacional e internacional.

La convocatoria está dirigida a colectividades, sectores y organizaciones de productores de la entidad. Cada proyecto podrá recibir hasta un millón de pesos, que podrá cubrir el 100 por ciento del costo total, conforme a las reglas de operación.

La entrega de solicitudes debe realizarse en la Dirección de Agronegocios de la SDR, en avenida División del Norte 2504, colonia Altavista, en la ciudad de Chihuahua, de 9:00 a 15:00 horas, en días hábiles.

Los formatos y requisitos correspondientes están disponibles en el portal oficial de la dependencia. La recepción permanecerá abierta a partir de la publicación de la convocatoria y hasta el 30 de junio de 2026, o hasta agotar la disponibilidad presupuestal.

Para mayor información, las personas interesadas pueden acudir directamente a las oficinas de la SDR o comunicarse al teléfono (614) 429-33-00, extensiones 12591, 12561 y 17739.