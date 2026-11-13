Sistema PAN y el llamado a la unidad-Mario García aprieta tuercas-Priistas a Comisión Política-La visita de Ariadna a la frontera

Ayer fue un día bastante ocupado para el panismo local, pues apenas y el delegado político que envió el Comité Ejecutivo Nacional, Marco Torres Cofiño, fue presentado en sociedad junto a la dirigente estatal Daniela Álvarez y el coordinador de la Defensa de la Patria, la Familia y la Libertad, Marco Bonilla, en donde también estuvo el recién estrenado presidente del Comité Directivo Municipal, Mario García, éste último convocó a una reunión del Sistema PAN en el piso 16 del Congreso del Estado, en donde el coordinador de la bancada panista, Alfredo Chávez, puso su casa para llevar a cabo el encuentro en el que estuvieron presentes los representantes de todas las corrientes al interior de Acción Nacional.

A diferencia de César Komaba, su antecesor en la silla del CDM capitalino, García se ha planteado con firmeza lograr la unidad de los azules, así sean de chile, de dulce o de manteca, por lo que en el cónclave estuvieron representadas todas las voces de la carrera interna por la candidatura a la alcaldía de la capital, pues va siendo hora de que el panismo se una y entiendan de una vez por todas que el enemigo está allá afuera y no es azul, es guinda.

Así que además de Mario García y Alfredo Chávez, acudieron al encuentro las diputadas federales Manque Granados y Rocío González; las legisladoras locales Joss Vega y Nancy Frías, la síndica Olivia Franco, los regidores Adán Galicia, Luis Villegas Escandón e Isela Martínez, así como Isaac Díaz y Félix Martínez, además del diputado Carlos Olson, estos tres últimos, parte de los organizadores del evento denominado “encuentro de unidad panista” que se llevó a cabo horas más tarde, ese cuyo anuncio levantó cierta ámpula, pero que precisamente sirvió para que el nuevo dirigente del PAN Municipal buscara poner orden en la casa.

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A propósito de ese evento que se realizó durante la tarde de ayer en un salón de eventos en la carretera a Aldama, y a decir de los organizadores, acudieron unas mil personas, los malosos nos comentan que quien logró reunir a la mayoría de los asistentes es el exsecretario de Desarrollo Humano y Bien Común del Gobierno del Estado, Rafa Loera, quien junto al exalcalde Juan Blanco y los regidores Félix Martínez e Isaac Díaz, los cuales en su momento impulsaron la aspiraciones del exfiscal César Jáuregui, movilizaron a la raza que acudió al llamado, mientras que quienes se quedaron cortos son los diputados locales Jorge Soto, Carla Rivas y Carlos Olson, por lo que trascendió que si alguien de ese grupo trae posibilidades reales de ser candidato es Loera Talamantes, quien por cierto fue el más aplaudido por los ahí presentes.

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Para cerrar con los panistas, los cuales ya tienen casi todo listo para encarar el proceso electoral, ayer por fin quedó instalada la Comisión Estatal de Procesos Electorales, misma que quedó a cargo de Alan Onofre como comisionado presidente y de Lety Salinas y Daniel Holguín como comisionados, quienes tendrán el encargo de ratificar los procesos internos de designación de candidatos de Acción Nacional, un proceso que cada vez más está avanzando y que tras la llegada del delegado político enviado por el CEN, Marcelo Torres Cofiño, pareciera que por fin se destraba de a poco y que sólo será cuestión de tiempo para que así suceda.

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Otros que también andan ya preparados para la designación de candidaturas son los priistas del estado, esto en aras de la alianza electoral que se vislumbra con el PAN, por lo que este viernes a las 5:30 de la tarde, la Comisión Política Permanente del partido tricolor se reunirá para votar el método de selección de candidatos, a sabiendas de que el abanderado de la familia revolucionaria será el panista Marco Bonilla, cuya designación será sometida a consulta directa con la base militante, mientras que para el nombramiento de aspirantes a diputaciones locales y alcaldías, será la Comisión de Postulación la que las determine, con eso de que en algunos municipios el PRI podría ir en coalición con Acción Nacional y en otros tantos en solitario. La cita es en la sede de la dirigencia estatal, allá en la colonia Dale.

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Si otra cosa no sucede y no hay cancelación de último momento, como ocurrió el mes pasado, este sábado estará en Ciudad Juárez la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, la cual llegará a la frontera para reunirse con el coordinador estatal de la 4T y futuro candidato a la gubernatura, Cruz Pérez Cuéllar, además de con las bases morenistas, con el objetivo de apretar tuercas de cara a la precampaña que ya inicia el 2 de diciembre, además, la encomienda que trae la poderosa exsecretaria del Bienestar es también poner orden al interior del movimiento, pues por más que se ha llamado a la unidad, todavía existen grupos disidentes que se niegan a aceptar a Cruz como su candidato y andan más ocupados en en conformar estructura para la que será la candidata a la alcaldía de Juárez, Andrea Chávez, así que quién sabe si se vengan regaños, pero uno que otro jalón de orejas seguramente sí que habrá.