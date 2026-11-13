Identifican a uno de los ejecutados en Las Malvinas; era ex policía municipal

Uno de los dos hombres asesinados a balazos la noche de este jueves en las colonias Ampliación Universitaria y Malvinas fue identificado como Austin F. V., quien anteriormente se desempeñó como elemento de la Policía Municipal de Chihuahua.



Trascendió que Austin F. V. había sido dado de baja de la corporación debido al consumo de sustancias. El ataque armado ocurrió inicialmente en un domicilio ubicado sobre la calle Libra Esterlina, en el cruce con la 98 y Media, de la colonia Ampliación Universitaria, inmueble que presuntamente era utilizado como picadero. En el lugar quedó una de las víctimas sin vida, mientras que el segundo hombre, aún herido, logró salir y correr hasta la calle Pascual García y 98 y Media, en la colonia Malvinas, donde finalmente cayó al exterior de una vivienda y perdió la vida.



Paramédicos de URGE acudieron a ambos puntos, pero confirmaron que los dos hombres ya no contaban con signos vitales. Elementos de la Policía Municipal acordonaron ampliamente las escenas, mientras que se desplegó un fuerte operativo de las distintas corporaciones policiacas, con apoyo del helicóptero Halcón. Hasta el momento, no se ha dado a conocer oficialmente la identidad de la segunda víctima ni el móvil del doble homicidio.