Sismo magnitud 5.2 remece la costa de Guerrero y se percibe en CDMX

Ciudad de México. Un sismo magnitud 5.2 con epicentro en Ometepec, Guerrero, se percibió en la Ciudad de México la tarde de este viernes 5 de junio de 2026.

​De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional (SSN), el movimiento ocurrió a las 14:55:00 horas y se localizó a 29 kilómetros al oeste de Ometepec, Guerrero, con una latitud de 16.62, longitud de -98.67 y una profundidad superficial de 10 kilómetros.

Temblor en Guerrero moviliza protocolos de seguridad en la Ciudad de México

Ante un sismo de 5.2 grados en el estado de Guerrero a las 14:55 horas de este viernes, percibido en algunos puntos de la Ciudad de México, el Gobierno capitalino y alcaldías activaron protocolos de seguridad y en algunos edificios se realizaron desalojos, principalmente de oficinas públicas, sin reportes de daños o afectaciones.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil informó que no se activó la alerta sísmica a través de los altavoces del C5 debido a que la distancia del epicentro, a 27 kilómetros al suroeste de Ometepec, Guerrero, se localizó a más de 300 kilómetros de la capital y no superó la magnitud de 6 grados.

En otras ocasiones esto ha sucedido debido a que los movimientos telúricos no superan los niveles preestablecidos por el Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX) para disparar los avisos.

La dependencia informó que estableció comunicación con las unidades de protección civil de las alcaldías para descartar afectaciones.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que tras realizar sobrevuelos de helicópteros y recorridos de personal en tierra no se reportaron daños.

La secretaría de Movilidad aplicó también los protocolos en toda la Red de Movilidad Integrada, en tanto que el Sistema de Transporte Colectivo Metro informó que tras la revisión de las instalaciones y trenes sin que se observaran daños por lo que la operación del servicio, se normalizó de manera paulatina tras el sismo.