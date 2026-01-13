“Sin llenadera. Gobierno de Cruz Pérez exprime a Juárez con el predial mientras la ciudad se cae a pedazos”: Xóchitl Contreras

La diputada del Partido Acción Nacional, Xóchitl Contreras, denunció públicamente el incremento excesivo, injustificado y permanente del impuesto predial en Ciudad Juárez, así como el abandono visible de la ciudad por parte del presidente municipal encabezado por Cruz Pérez Cuéllar.

La legisladora señaló que, entre 2022 y 2026, las familias juarenses han enfrentado aumentos acumulados de entre en algunas colonias incrementos que superan el 300% y hasta el 400%, como Infonavit Tecnológico (431%), Hidalgo (350%) y El Jarudo (317%).

“Esto ya no es inflación, esto es voracidad fiscal. El gobierno municipal ha convertido el predial en un mecanismo para exprimir a los ciudadanos, mientras la ciudad está cada vez más abandonada”, afirmó.

Xóchitl Contreras subrayó que, pese al aumento constante en la recaudación, las calles siguen destruidas, los parques secos y abandonados, los servicios públicos mal evaluados y la percepción de inseguridad en aumento.

“La gente paga más y recibe menos. Esa es la realidad que hoy viven las familias juarenses”, añadió.

“No dar resultados es una irresponsabilidad administrativa. Si el dinero no se ve en las calles, es culpa del alcalde Cruz Pérez”, sostuvo.

Ante este escenario, Xóchitl Contreras hizo un llamado directo a las y los juarenses para que se amparen legalmente contra estos incrementos abusivos, como una forma legítima, pacífica y constitucional de defender su patrimonio.

“El amparo no es rebeldía, es defensa. Es la vía legal que tiene el ciudadano para protegerse cuando un cobro deja de ser proporcional, razonable y justo. Por eso invito a todas y todos los juarenses que se sientan afectados a que se acerquen, se informen y se defiendan”, expresó.

La legisladora informó además que su Oficina de Enlace queda a disposición de la ciudadanía para brindar orientación y canalización jurídica gratuita, para quienes deseen iniciar este proceso.

“Mi Oficina de Enlace está abierta para ustedes, para orientarlos y acompañarlos en este proceso. Estamos ubicados en la Avenida Gómez Morín y Paseo de la Victoria, y ahí podrán recibir información clara y apoyo para saber cómo ampararse y cómo defender su patrimonio. No están solos”, señaló.

Finalmente, Xóchitl Contreras hizo un llamado al gobierno municipal a dejar de usar la inflación como pretexto, a transparentar el uso de los recursos y a enfocarse en resolver las verdaderas necesidades de la ciudad.

“Ciudad Juárez no necesita excusas ni discursos. Necesita un gobierno que trabaje, que rinda cuentas y que respete el esfuerzo de su gente. Los juarenses ya cumplieron pagando. Ahora le toca al gobierno municipal cumplir gobernando”, concluyó.