Sin alertas para Elecciones 2027, blindarán a Chihuahua del crimen organizado

Santiago De la Peña Grajeda, secretario general de Gobierno mencionó que de momento no existen zonas de riesgo para el proceso electoral del 2027.

Recordó que el pasado lunes se llevó a cabo la primera mesa de seguridad electoral, con la presencia del Instituto Nacional Electoral (INE) y el Instituto Estatal Electoral (IEE).

De inicio, señaló que el objetivo fue establecer la mesa de seguridad en la que participarán autoridades de los tres niveles de gobierno y que, pese al descontento de Morena, blindar las elecciones en Chihuahua de una injerencia del crimen organizado.

Asimismo, dijo que será conforme al despliegue de los organismos electorales que se vayan definiendo zonas de posible alerta para el proceso electoral.