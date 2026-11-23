Un joven que se encontraba al exterior de una vivienda en la colonia Granjas del Valle, fue asesinado a balazos durante la noche del domingo.

El ataque armado ocurrió al filo de la medianoche, en las calles Valles de Guadalupe y Valles Candela, al norte de la ciudad.

La víctima quedó tendida junto a una motocicleta, luego de recibir múltiples disparos de arma de fuego.

La escena del crimen fue acordonada por policías municipales, mientras que elementos de la Fiscalía General del Estado iniciaron las investigaciones.