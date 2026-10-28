Estudiantes de FING-UACH hacen historia al integrar el Primer Comité Estudiantil Nacional de COMEA

Durante la Asamblea del Consejo Mexicano de Educación Aeroespacial.

Estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH) recibieron oficialmente su nombramiento como integrantes del Primer Comité Estudiantil Nacional del Consejo Mexicano de Educación Aeroespacial (COMEA), convirtiéndose en pioneros de la representación estudiantil de este organismo a nivel nacional.

Este importante acontecimiento tuvo lugar durante la Segunda Asamblea General Ordinaria 2026 de COMEA, celebrada en las instalaciones de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (FIME) de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), en el marco de las actividades conmemorativas de su 79.º aniversario.

Con este nombramiento, los alumnos de la UACH asumen un papel fundamental en la construcción de una red nacional de colaboración estudiantil, cuyo propósito es fomentar la participación de jóvenes de las instituciones afiliadas a COMEA en proyectos académicos, competencias tecnológicas, actividades de divulgación científica y programas de vinculación con la industria aeroespacial.

La designación también representa una oportunidad para fortalecer la colaboración entre estudiantes de diferentes universidades del país, impulsar el intercambio de conocimientos y promover el desarrollo de habilidades de liderazgo, organización y gestión de proyectos.

Cabe destacar que los estudiantes del Capítulo Estudiantil de COMEA de la UACH han demostrado su capacidad de organización mediante su reciente participación en el Concurso Nacional de Drones 2026, realizado en el Instituto Politécnico Nacional, donde asumieron la responsabilidad de instalar y coordinar el Circuito Individual de Carga, una de las cuatro categorías de la competencia.

Este antecedente refleja el compromiso de los jóvenes universitarios con el desarrollo de actividades de alcance nacional y su capacidad para asumir responsabilidades que contribuyen al fortalecimiento de la comunidad aeroespacial mexicana.

La participación de la Facultad de Ingeniería en esta Asamblea y el nombramiento de sus estudiantes consolidan la presencia de la Universidad Autónoma de Chihuahua en iniciativas de colaboración académica y vinculación con el sector aeroespacial.

Con este logro, la UACH reafirma su compromiso con la formación de profesionistas capaces de innovar, liderar y contribuir al desarrollo de la industria aeroespacial de México, demostrando que el talento universitario de Chihuahua está preparado para asumir nuevos retos y responsabilidades de alcance nacional.