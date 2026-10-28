Ejecutan dos cateos; detienen a uno y aseguran droga y objetos robados

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación en coordinación con personal del Ejército Mexicano, aseguraron droga y objetos robados, durante cateos efectuados la tarde de ayer martes a viviendas, en la ciudad de Cuauhtémoc.

Las intervenciones policiales en seguimiento a carpetas de investigación relacionadas con delitos contra la salud.

El primer cateo se efectuó en una vivienda ubicada en la calle 64 entre Águilas y Moctezuma de colonia Tierra Nueva, en donde detuvieron a Leonel A. D., de 56 años de edad en posesión de dos envoltorios que contenían una sustancia con las características del cristal, con un peso de 24 gramos.

Posteriormente, catearon una finca ubicada en calle Arturo Llamas y María Dolores Rodríguez de colonia Nuevo Milenio, en donde encontraron tres envoltorios transparentes que contenían una sustancia con las características del cristal, con un peso de 7 gramos.

En dicho lugar, también se aseguró una bicicleta, de marca Specialized, color negro, rodada 27.5, dos pantallas de televisión, para investigación.

La Fiscalía de Distrito Zona Occidente, reitera su compromiso de trabajar en favor de la sociedad en la investigación y persecución de delitos, así como llevar ante los tribunales a los responsables de cometerlos.

De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales)..