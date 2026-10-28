Localiza SSPE campamento improvisado, dos vehículos calcinados e indicios balísticos en Madera

Como parte de las acciones de prevención y vigilancia en la región occidente del estado, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), en coordinación con la Agencia Estatal de Investigación (AEI), la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA) y la Guardia Nacional, localizó un campamento improvisado, dos vehículos calcinados y diversos indicios balísticos en una zona rural del municipio de Madera.

Las acciones iniciaron el 27 de octubre, luego de que se recibiera un reporte de detonaciones de arma de fuego en la comunidad de El Socorro, lo que activó la coordinación de la Base de Operaciones Interinstitucionales (BOI) para atender la situación y realizar reconocimientos terrestres y aéreos.

Durante los recorridos por caminos de terracería y sectores de difícil acceso, el personal operativo ubicó un campamento improvisado, en el que se observaron estructuras de piedra acondicionadas como parapetos, además de restos de alimentos, desechos orgánicos y basura.

En el sitio también fueron encontrados dos vehículos completamente calcinados y casquillos percutidos de calibres 7.62 × 39 milímetros, .223 y .50. Ante estos hallazgos, las autoridades resguardaron el área para preservar los indicios y facilitar las diligencias correspondientes.

El despliegue interinstitucional incluyó patrullajes terrestres, recorridos a pie y reconocimientos con una aeronave no tripulada, con presencia en las localidades de Socorro Rivera, Año de Hidalgo y Presón del Toro, así como en caminos y brechas de la región, por instrucciones del Secretario Luis Aguirre.

Las labores continuaron el 28 de octubre con recorridos preventivos en la cabecera municipal de Madera, distintas colonias y comunidades rurales, incluidos puntos donde se habían reportado enfrentamientos el día anterior. De acuerdo con el reporte operativo, los sectores inspeccionados durante el turno diurno se encontraron sin novedad.

La SSPE mantiene los operativos de prevención, vigilancia y disuasión del delito en la región, en coordinación con las corporaciones participantes y dentro del ámbito de sus respectivas atribuciones.