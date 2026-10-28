Harán su segundo intento; Morena pedirá licencia de Maru Campos en Congreso

El coordinador de la Bancada de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) Cuauhtémoc Estrada señaló que seguirán pidiendo en pleno la licencia de la gobernadora María Eugenia Campos Galván.

Luego de que ayer se diera el retiro de la bancada de Acción Nacional en el punto de Morena, y al no tener el cuórum legal se cerró la sesión.

”Ya el PAN hizo lo que mejor sabe hacer ñ, sino rompe el cuórum y se va o hace una moción para que no se discutan”, comentó.

Sin embargo, destacan que no bajarán esta petición por lo cual será presentada en próximas sesiones.