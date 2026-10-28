“No podemos guardar silencio”: llama PAN a defender a César Jáuregui ante proceso penal

Con un llamado a cerrar filas en defensa de César Jáuregui Moreno, Issac Díaz, regidor del Partido Acción Nacional (PAN) manifestó su preocupación por el proceso penal que enfrenta el exfiscal general del Estado y exhortó a la militancia panista a exigir que se respeten sus derechos humanos, la presunción de inocencia y el debido proceso.

Durante su intervención en Cabildo, el edil panista recordó la trayectoria política de Jáuregui Moreno dentro de Acción Nacional, a quien describió como un amigo y compañero de años de lucha política. Cuestionó que permanezca recluido en el penal de máxima seguridad del Altiplano, vinculado a proceso por el delito de traición a la patria, en un caso relacionado con un operativo para desmantelar un narcolaboratorio clandestino.

El regidor argumentó que cualquier posible irregularidad cometida durante el operativo debe investigarse conforme a las pruebas y a la ley, sin que ello implique anticipar culpabilidades. Afirmó que combatir al crimen organizado es una responsabilidad del Estado y sostuvo que los funcionarios encargados de esa tarea deben contar con garantías legales, al tiempo que las autoridades deben investigar cualquier conducta posiblemente ilícita.

“No pedimos privilegios, no solicitamos que se impida una investigación, estamos exigiendo que la justicia actúe con apego a derecho”, expresó. También cuestionó que el exfiscal pudiera enfrentar hasta 40 años de prisión, como señaló durante su discurso, y consideró que las medidas judiciales deben ser proporcionales y estar debidamente fundamentadas.

Finalmente, convocó a alcaldes, legisladores locales y federales, senadores y dirigentes del PAN a pronunciarse públicamente en favor de un proceso justo. “Porque si hoy guardamos silencio ante lo que está viviendo César, mañana podría ser cualquiera de nosotros”, advirtió, al señalar que la defensa de la presunción de inocencia y las garantías constitucionales debe prevalecer sin distinciones políticas.