Si FBI participó en captura de ‘El Mayo’, EU violó la soberanía de México; “alguien mintió”: Rosa Icela Rodríguez

Ciudad de México. De confirmarse la participación del Buró Federal de Investigaciones ( FBI, por su siglas en inglés) en el operativo para detener a Ismael El Mayo Zambada y trasladarlo a Estados Unidos, “sin informar al gobierno de México, representa una violación a la carta de las Naciones Unidas, a la carta de los Estados Americanos, a la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos y a la Ley de Seguridad Nacional”, aseguró la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez. “Alguien mintió”, dijo al presentar una breve relatoría sobre el caso.

Debe quedar claro que el gobierno de México no hace pactos criminales con nadie, subrayó, mientras el canciller Roberto Velasco informó que el gobierno federal pidió a la Fiscalía General de la República General de la República que solicite formalmente FBI mayor información sobre su participación en el operativo para detener en 2024 al cofundador del cártel de Sinaloa.

“También hemos estado en comunicación con la embajada de los Estados Unidos en México sobre este tema, quienes ya nos han aportado algunos elementos de información sobre cómo es que el avión (en que fue traslado el capo a Estados Unidos) fue prestado a u museo El Paso Texas, así que estaremos haciendo estas solicitudes de información”, dijo en la

mañanera.

La secretaria de Gobernación que el reportaje de Pie de Nota sobre la avioneta que se utilizó es parte de una exposición de aviones de guerra, en la que el FBI “lo presenta como parte de un operativo de esa agencia es relevante. Las versiones son contradictorias. Alguien mintió”.

En el Salón Tesorería de Palacio Nacional, la secretaria de Gobernación una relatoría: