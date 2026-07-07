Si FBI participó en captura de ‘El Mayo’, EU violó la soberanía de México; “alguien mintió”: Rosa Icela Rodríguez

Ciudad de México. De confirmarse la participación del Buró Federal de Investigaciones ( FBI, por su siglas en inglés) en el operativo para detener a Ismael El Mayo Zambada y trasladarlo a Estados Unidos, “sin informar al gobierno de México, representa una violación a la carta de las Naciones Unidas, a la carta de los Estados Americanos, a la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos y a la Ley de Seguridad Nacional”, aseguró la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez. “Alguien mintió”, dijo al presentar una breve relatoría sobre el caso.
Debe quedar claro que el gobierno de México no hace pactos criminales con nadie, subrayó, mientras el canciller Roberto Velasco informó que el gobierno federal pidió a la Fiscalía General de la República General de la República que solicite formalmente FBI mayor información sobre su participación en el operativo para detener en 2024 al cofundador del cártel de Sinaloa.
“También hemos estado en comunicación con la embajada de los Estados Unidos en México sobre este tema, quienes ya nos han aportado algunos elementos de información sobre cómo es que el avión (en que fue traslado el capo a Estados Unidos) fue prestado a u museo El Paso Texas, así que estaremos haciendo estas solicitudes de información”, dijo en la
mañanera.
La secretaria de Gobernación que el reportaje de Pie de Nota sobre la avioneta que se utilizó es parte de una exposición de aviones de guerra, en la que el FBI “lo presenta como parte de un operativo de esa agencia es relevante. Las versiones son contradictorias. Alguien mintió”.
En el Salón Tesorería de Palacio Nacional, la secretaria de Gobernación una relatoría:
- 1. 5 de enero de 2023. Ovidio N, líder del cártel de Sinaloa, es detenido en Jesús María Culiacán Sinaloa. En el operativo perdieron la vida 10 elementos de la Secretaría de la defensa Nacional
- 2. 15 de septiembre de 2023. Ovidio N es extraditado a Estados Unidos por el gobierno de México
- 3. 25 de julio de 2024, la embajada de Estados Unidos informa del cambio de medida cautelar de Ovidio N sin consultar al gobierno de México, lo cual viola el tratado de extradición. Ese mismo día, arriba una aeronave con Joaquín N e Ismael N a Santa Teresa, Estados Unidos, donde son detenidos por autoridades de Estados Unidos. “Cabe resaltar que al despegar la aeronave no llevaba prendido su localizador que es encendido cinco minutos antes de aterrizar en el aeropuerto”.
- 4. 31 de julio de 2024. El gobierno de México solicita información a la embajada de Estados Unidos sobre la participación de agencias estadounidenses en esa detención.
- 5. 9 de agosto de 2024, el (entonces) embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar informa públicamente que ninguna agencia estadunidense participó en el operativo.
- 6. 9 de mayo de 2025, son recibidos por el gobierno de Estados Unidos 17 familiares de Ovidio N.
- 7. 2 de julio de 2026, un reportaje en el medio Pie de Nota informa que la avioneta que se utilizó es parte de una exposición de aviones de guerra en la que el FBI lo presenta como parte de un operativo de esa agencia. Las versiones son contradictorias. “Alguien mintió. De confirmarse la participación del FBI, sin informar al gobierno de México, representa una violación a la carta de las Naciones Unidas, a la carta de los Estados Americanos, a la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos y a la ley de Seguridad Nacional.