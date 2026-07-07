Explosiones sacuden Kiev por ataque con misiles de Rusia previo a la cumbre de la OTAN

Residentes locales limpian un terreno en un edificio residencial dañado por el ataque con misiles rusos del lunes en Kiev, Ucrania, el martes 7 de julio de 2026.

Kiev. Una serie de explosiones se escucharon en Kiev temprano este miércoles, reportaron periodistas de la Afp, con Rusia manteniendo sus ataques contra la capital ucrania en vísperas de la cumbre de la reunión de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), en Turquía.

De acuerdo con periodistas de la Afp en la ciudad, se escuchó una primera gran explosión incluso antes de que sonaran las sirenas de alerta aérea de la ciudad, seguida de otras cuatro.

El alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, declaró que bodegas fueron incendiadas en un distrito por ataques con misiles, y que un “edificio no residencial” estaba en llamas.

“El enemigo está atacando a la capital con misiles balísticos. ¡Permanezcan en los refugios!”, escribió Klitschko en redes sociales.

La más reciente embestida llega después de los ataques rusos -incluidos varios golpes con misiles en Kiev- que mataron a 30 personas en Ucrania el pasado lunes.

El presidente de Ucrania, Volodymir Zelensky, en Ankara para la cumbre de la OTAN, urgió a los aliados de su país a aumentar la ayuda para la defensa aérea que ha tenido dificultades por la escasez de interceptores para derribar los misiles rusos.

A pesar de poder hacer frente a las oleadas de drones rusos que atacan el país, Ucrania ha tenido dificultades contra la nueva estrategia del Kremlin de bombardear Kiev con misiles balísticos, mientras sus defensas aéreas se agotan.