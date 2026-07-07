Detienen a Víctor Rodríguez Padilla, ex director de Pemex, acusado de violencia familiar

Elementos de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), detuvieron en la Alcaldía Benito Juárez, al ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Víctor Rodríguez Padilla, tras ser denunciado por su esposa María Felicia Jiménez Lavie, por violencia familiar.

El ex funcionario fue grabado cuando golpeaba a su esposa y ello generó diversas reacciones de condena ante las imágenes en las cuales golpea a su pareja, mientras sus hijos eran testigos de lo que vivían en su domicilio.

Rodríguez Padilla fue denunciado a finales de junio de 2026 en la Ciudad de México por violencia familiar, y su detención se realizó con base en una orden ministerial de comparecencia, según fuentes federales.

El Registro Nacional de Detenciones de la Secretaría de Seguridad y protección Ciudadana (SSPC), documentó que el lugar de la detención fue en la calle Monte Alban al cruce con Diagonal San Antonio, en la colonia Narvarte.

La detención se realizó a las 17:32 horas, por parte de elementos de la Policía de Investigación y fue puesto a disposición del Ministerio Publico capitalino, ya que la denuncia en su contra fue presentada en la Fiscalía de Investigación del Delito de Violencia familiar.