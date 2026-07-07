EU lanza potentes ataques contra Irán; justifican agresión a buques en el estrecho de Ormuz

Las fuerzas del Comando Central de Estados Unidos (Centcom), lanzaron de nuevo este martes una serie de potentes ataques contra Irán para imponerle “graves” consecuencias por atacar buques mercantes tripulados por civiles en una vía marítima internacional.

Los ataques estadunidenses responden a los ataques iraníes contra tres buques mercantes que transitaban por el estrecho de Ormuz en las últimas 24 horas, informó el centro de operaciones de comercio marítimo del Reino Unido.

La agresión demostrada por Irán fue “injustificada, peligrosa y una clara violación del alto el fuego” señaló el Centcom.

Los ataques se presentaron horas después de la revocación de una licencia contra el petróleo iraní, por parte de Estados Unidos y mientras continuaban los funerales del ayatollah Alí Jamenei en Irak.