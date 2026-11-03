Sheinbaum se reunió en Palacio Nacional con un grupo de mujeres naucalpenses 

Ciudad de México. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, recibió esta mañana en Palacio Nacional a un grupo de mujeres de Naucalpan, Estado de México.
En una gira por ese municipio, la mandataria se comprometió invitarlas, ya que la agenda no le permitía quedarse más tiempo y hoy 2 de noviembre, aprovechó este asueto para hacerles un recorrido por “la casa del pueblo”.
En sus redes sociales la titular del Poder Ejecutivo escribió que son “mujeres con historias, experiencias y caminos distintos, pero unidas por la fuerza, la valentía y los sueños”.
En un video compartió parte de este recorrido en el que les muestra su despacho y el museo de las mujeres. En tanto, las visitantes le agradecieron el reconocimiento que les ha dado a las mujeres y les enorgullece que sea una persona con tantos valores.
Por su parte, la presidenta Sheinbaum subrayó que “en cada mujer mexicana habita una heroína y todas tenemos una historia que merece ser contada”.