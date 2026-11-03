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Sheinbaum se reunió en Palacio Nacional con un grupo de mujeres naucalpenses 

En un video, la presidenta Sheinbaum compartió parte del recorrido por Palacio Nacional en el que les muestra su despacho y el museo de las mujeres.
En un video, la presidenta Sheinbaum compartió parte del recorrido por Palacio Nacional en el que les muestra su despacho y el museo de las mujeres. Imagen tomada https://www.facebook.com/ClaudiaSheinbaumPardo

Ciudad de México. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, recibió esta mañana en Palacio Nacional a un grupo de mujeres de Naucalpan, Estado de México.

En una gira por ese municipio, la mandataria se comprometió invitarlas, ya que la agenda no le permitía quedarse más tiempo y hoy 2 de noviembre, aprovechó este asueto para hacerles un recorrido por “la casa del pueblo”.

En sus redes sociales la titular del Poder Ejecutivo escribió que son “mujeres con historias, experiencias y caminos distintos, pero unidas por la fuerza, la valentía y los sueños”.

En un video compartió parte de este recorrido en el que les muestra su despacho y el museo de las mujeres. En tanto, las visitantes le agradecieron el reconocimiento que les ha dado a las mujeres y les enorgullece que sea una persona con tantos valores.

Por su parte, la presidenta Sheinbaum subrayó que “en cada mujer mexicana habita una heroína y todas tenemos una historia que merece ser contada”.

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