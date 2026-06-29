Sheinbaum pide todo el peso de la ley contra exdirector de Pemex tras denuncia por violencia de género

Ciudad de México. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo llamó a que se aplique todo el peso de la ley y no haya impunidad tras la denuncia contra Víctor Rodríguez Padilla, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), por parte de su esposa María Felicia Jiménez, quien difundió videos en los que sufre actos de violencia ocasionados por el ex funcionario.

Además, descartó que Rodríguez Padilla se incorpore al Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias (INEEL), como estaba previsto, ni a algún otro cargo en el gobierno federal.

Durante su conferencia de prensa matutina aclaró que no ha tenido contacto directo con la doctora en ingeniería física nuclear, sino que es a través de la Secretaría de las Mujeres como el gobierno ha estado en contacto con ella. Enseguida, subrayó: “Que se aplique la ley, todo el peso de la ley. Nosotros no vamos a proteger a nadie frente a un acto como estos”.

Explicó que al tratarse de un delito estatal, el proceso está a cargo de la fiscalía de Morelos. Y ante las indagatorias que ya inició la instancia estatal, agregó: “Tiene que aplicarse la ley porque no puede haber violencia contra las mujeres. Aquí no es que es conocido de uno y entonces se aplica algo distinto. Que se aplique la ley y que la fiscalía determine cuál es la sanción penal que debe tener este caso”.

Aunque apuntó que Rodríguez Padilla iba a ser nombrado como titular del INEEL, detalló que aún no había firmado el nombramiento, por ello, no se le retira del cargo ya que aún no lo ocupaba. En tanto, Alejandro Salcido regresará a encabezar ese instituto.

-¿Podría tomar otro cargo en la administración pública?- se le preguntó.

-No, ninguno -respondió.

Sheinbaum Pardo insistió que debe haber “cero impunidad ante la violencia contra las mujeres. Que se aplique la ley como en todo. Nosotros somos juaristas, la ley es igual para todos”.