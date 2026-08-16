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Detiene AEI en flagrancia a dos hombres con droga y arma

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), adscritos al Centro de Operaciones Estratégicas (COE), de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, en conjunto con la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano, detuvieron a quienes se identificaron como Juan D. D., e Irving Javier M. R., por delitos contra la salud y portación de un arma de fuego, en hechos registrados en Ciudad Juárez.

La detención en flagrancia, se realizó en las avenidas Porvenir y Libramiento de la colonia Parcelas Ejido Zaragoza, en donde se inspeccionó a las mencionadas personas de 23 y 27 años de edad, quienes circulaban a bordo de un vehículo de la marca Honda, línea Accord, modelo 2022 en color gris, encontrándoles lo siguiente:

– Un dispositivo electrónico con una sustancia líquida, al parecer tetrahidrocannabinol.
– Un envoltorio de plástico transparente que contenía en su interior una hierba verde, seca y olorosa con las características propias de la mariguana, con un peso total de 4.58 gramos.
– Un arma de fuego tipo pistola en color negro calibre 9mm, con un cargador metálico en color negro con la leyenda 9mm, abastecido con 7 cartuchos útiles.

Los detenidos y lo asegurado, quedaron a disposición del Ministerio Público Federal.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, los imputados se presumen inocentes mientras no se declaren sus responsabilidades mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).

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