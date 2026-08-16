Chihuahuenses celebran bronce mundial de Flag Football y boleto a Juegos Olímpicos 2028

– _Participaron tres chihuahuenses en el mundial Flag Football celebrado en Alemania_

_*H. Ciudad de Chihuahua, Chih., a 16 de agosto de 2026.-*_ Las chihuahuenses Victoria Chávez y Yaritza Morales hicieron historia con la Selección Mexicana Femenil de Flag Football, al conquistar la medalla de bronce del Campeonato Mundial IFAF 2026 en Düsseldorf, Alemania, tras vencer este domingo 20-19 a Gran Bretaña y asegurar para México una plaza en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

El Gobierno Municipal de Chihuahua, a través del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, reconoce el histórico resultado de ambas deportistas y refrenda el respaldo al talento de alto rendimiento de la capital, de igual manera extiende su felicitación a Paulina Orozco, talento capitalino que formó parte del cuerpo arbitral en el Mundial de Flag Football.

Con el jersey número 2, Victoria Chávez, beneficiaria del programa municipal Meta Olímpica CUU y ganadora del Premio Teporaca 2025, tuvo una participación destacada durante el Mundial: interceptó un pase frente a Alemania y ante Eslovenia consiguió una anotación y una conversión; además, sumó el punto extra que abrió el marcador en la victoria 14-12 sobre Italia.

Por su parte, Yaritza Morales, con el jersey número 1 de la selección nacional, también llegó a las diagonales en el triunfo 53-24 ante Eslovenia. La defensiva chihuahuense inició su formación deportiva en la escuela de tochito Raptors de Chihuahua capital y hoy forma parte de la élite del flag football femenil mexicano.

Con esta medalla de bronce, la Selección Mexicana aseguró su plaza para el histórico debut del flag football en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, con la expectativa de que las chihuahuenses Victoria Chávez y Yaritza Morales sean convocadas formalmente al roster que representará a México. De concretarse, ambas tendrán la oportunidad de protagonizar un capítulo histórico para el deporte de Chihuahua y del país.