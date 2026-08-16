Detuvo célula B.O.I a hombre por portación ilegal de arma de fuego

Durante recorridos de prevención y vigilancia en la colonia Ávalos, elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal en coordinación interinstitucional detuvieron a un hombre por la presunta portación ilegal de un arma de fuego.

La detención se realizó en las calles Mercado Ávalos y 16 de Septiembre, cuando los agentes observaron a un masculino que, al notar la presencia policial, arrojó una mochila e intentó huir.

Al realizar la inspección correspondiente, localizaron dentro de la mochila un arma de fuego tipo pistola calibre .25, abastecida con un cargador y cinco cartuchos útiles.

El detenido fue identificado como Kevin Adrián O. L., de 26 años, quien fue trasladado al Centro de Detención Zona Sur para su posterior puesta a disposición de la Fiscalía General del Estado.

_El presente documento es meramente informativo y será en su momento la autoridad correspondiente quien determine la responsabilidad de las personas mencionadas en él._