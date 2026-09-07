Sheinbaum destaca cooperación con EU: “Subordinación nunca”

La presidenta Claudia Sheinbaum destacó que su gobierno aspira a tener una buena relación con Estados Unidos, como en su momento la sostuvieron los exmandatarios Benito Juárez, Lázaro Cárdenas y Andrés Manuel López Obrador.

Al encabezar un acto en la Explanada de los Héroes en Monterrey, Nuevo León, Sheinbaum sostuvo que la relación con el vecino país del norte debe darse con cooperación pero sin subordinación.

“Y aquí estamos en la frontera, en un país que tiene frontera con Estados Unidos, es muy importante recordar que ha ha habido momentos muy especiales en la relación entre México y Estados Unidos.

“Con Benito Juárez y (Abraham) Lincoln, por ejemplo, o con (Franklin) Roosevelt y el general Lázaro Cárdenas y también en el primer periodo del presidente (Donald) Trump hubo una muy buena relación con el presidente Andrés Manuel López Obrador, y eso es lo que aspiramos, a una buena relación con nuestro vecino del norte. Eso sí, cooperación siempre, subordinación nunca, esa es la esencia de los mexicanos y lo recordamos siempre, pero particularmente ahora que es el mes de la patria”, resaltó.

El gobernador de Nuevo León, el emecista Samuel García, no estuvo en el acto, que se llevó a cabo justo enfrente del Palacio de Gobierno.

Aunque, García Sepúlveda recibió a la Presidenta de la República en ese recinto, acompañada de su esposa Mariana Rodríguez y sus dos hijos, pero no salió al evento.

El sábado tampoco acompañó a la titular del Ejecutivo federal el mandatario estatal de Jalisco, Pablo Lemus, también de Movimiento Ciudadano.

Ante miles de asistentes, Sheinbaum Pardo garantizó que el gobierno de México seguirá trabajando para el pueblo, porque esa —dijo— es la esencia del país.

“Y vamos a seguir trabajando por Nuevo León; es un orgullo para México. Así que muchas gracias a todas y a todos por su presencia. Miren nada más qué hermosa se ve esa plaza; vamos a seguir trabajando juntos. No hay divorcio entre pueblo y gobierno, nunca”, afirmó.

“Somos un gobierno del pueblo que gobernamos por el pueblo y para el pueblo de México; esa es la esencia del gobierno de México”, destacó.

Avances de Sheinbaum en Nuevo León

Claudia Sheinbaum apuntó que actualmente 1.5 millones de habitantes de Nuevo León son beneficiarias de los diversos programas de Bienestar federales.

“Dije el primero de septiembre que “es el amor convertido en política pública”, porque es un gobierno que quiere a su pueblo y que permite que se distribuyan los recursos a través de programas.

“No se le pregunta a nadie de qué partido es, a nadie se le pregunta por quién va a votar. Es un derecho del pueblo de México de recibir estos apoyos”, apuntó.

Detalló que los beneficiarios de los Programas para el Bienestar en Nuevo León se distribuyeron de la siguiente manera: 583 mil de la Pensión para Adultos Mayores, 49 mil 415 de la Pensión para Personas con Discapacidad, seis mil 428 de Jóvenes Construyendo el Futuro, y 140 mil 421 de la beca Benito Juárez,.

Además, 11 mil 495 con Producción para el Bienestar, nueve mil 723 con Fertilizantes Gratuitos, casi 80 mil familias con Leche para Bienestar, 845 escuelas de Educación Básica y 80 de Educación Media Superior con La Escuela es Nuestra.

En obra pública, destacó la construcción de la línea de trenes de pasajeros que va a conectar Ciudad de México-Monterrey-Nuevo Laredo, un nuevo Libramiento en Matehuala y la conservación de la Red Federal de Carreteras.

En materia de salud, señaló la construcción del nuevo Hospital General Regional del IMSS en Santa Catarina, de una nueva Unidad de Medicina Familiar (UMF) del IMSS en Juárez, la sustitución de una UMF en Monterrey y la ampliación de la Clínica Hospital Constitución del ISSSTE en Monterrey.

Al acto asistieron las y los aspirantes a la candidatura de Morena a la gubernatura de Nuevo León, Tatiana Clouthier, Clara Luz Flores, Waldo Fernández y Andrés Mijes.

También estuvieron el senador Alejandro Murat y el presidente nacional del PT, Alberto Anaya, entre otros políticos.

Con información de Milenio