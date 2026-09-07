Retiran tumor de cerebro con ayuda de la IA

Al primer paciente del mundo en someterse a una intervención quirúrgica cerebral con la ayuda en tiempo real de la inteligencia artificial se le ha extirpado un tumor con éxito.

Rhys Hibbert, padre de dos hijos y residente de Bedfordshire, en el sur de Reino Unido, se arriesgaba a perder la vista si no se operaba, según dijeron los cirujanos del Hospital Universitario de Londres.

La herramienta de IA analizó la grabación de video de la operación en tiempo real y asesoró a los cirujanos sobre cómo evitar vasos sanguíneos y nervios cruciales pero ocultos en el cerebro.

Esto les permitió extirpar de forma segura la mayor parte posible del tumor.

“Desde el punto de vista de la seguridad del paciente, veo absolutamente el beneficio. No tenemos señales de tráfico que nos guíen dentro de la cabeza”, dijo Hibbert.

Hasta hace 18 meses, Hibbert, de 48 años y gerente de atención al cliente, estaba en buena forma y gozaba de buena salud, saliendo a caminar más de 3 km todos los días.

Fue durante uno de esos paseos cuando perdió el conocimiento y comenzó a convulsionar en la carretera.

Una tomografía cerebral reveló que tenía un tumor benigno de 11 mm (0,433 pulgadas) que crecía en la glándula pituitaria, un órgano del tamaño de una canica situado en la base del cráneo.

Esta glándula secreta hormonas vitales que ayudan en procesos como el crecimiento, el metabolismo y la regulación de la presión arterial y la temperatura.

Se encuentra en un punto crucial, muy cerca de las arterias carótidas, que son vasos vitales que suministran sangre al cerebro, y de los nervios ópticos que controlan la visión.

A medida que el tumor de Hibbert comenzó a presionar sus nervios ópticos, su visión periférica se fue reduciendo.

Fatiga intensa y mareos

Aunque no necesitó cirugía de inmediato, Hibbert comenzó a tropezarse con las cosas y se sentía muy fatigado y mareado.

“Durante mis 18 años de matrimonio, siempre me he levantado de la cama y le he preparado una taza de café a mi esposa”, contó Hibbert, “y no iba a permitir que este tumor me lo impidiera”.

Dijo que las mayores repercusiones para él fueron emocionales y psicológicas.

“Aunque mucha gente me ofreció ayuda amablemente, uno no quiere ser una carga para los demás”, añadió.

Cuando los cirujanos le dieron la opción de ser la primera persona en probar la operación con su herramienta de IA personalizada, no lo dudó.

“Si los pacientes no están dispuestos a participar en la investigación, ¿cómo van a aprender los médicos y cómo puede progresar la medicina?”, comentó.

Durante la intervención le introdujeron un endoscopio, una cámara delgada montada en un palo, a través de la nariz hasta la base del cráneo.

En ese momento, el tumor estaba cerca, pero oculto tras capas de hueso y una membrana resistente.

Identificar el lugar más seguro para extraerlo no fue sencillo, sobre todo porque la anatomía tiende a variar entre individuos.

Las tasas de complicaciones varían, pero existía una probabilidad del 25 al 50% de no extirpar completamente el tumor y una probabilidad del 0,5 al 2% de lesionar un vaso sanguíneo importante.

Aquí es donde entró en juego la herramienta de IA.

Con información de BBC