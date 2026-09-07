Organizan colecta para los gastos funerarios de Farath Coronel tras su asesinato

Tras el asesinato de Farath Coronel, comenzó a circular en redes sociales una petición para reunir dinero y cubrir los gastos de su funeral.

La solicitud fue difundida desde una cuenta que se presenta como oficial del vidente y está dirigida a las personas que formaban parte de su comunidad.

El mensaje señala que los llamados “ahijados” de Farath se organizaron para realizar aportaciones y ayudar con los servicios funerarios, luego de que el vidente fuera encontrado sin vida en su domicilio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México.

También se dio a conocer el homenaje y último adiós que se le rendirá al vidente.

¿Qué dicen sobre la colecta para el funeral de Farath Coronel?

La publicación comienza con un mensaje de despedida en el que se comunica el fallecimiento de Farath y posteriormente explica que sus “ahijados” decidieron organizarse para colaborar con los gastos de los servicios funerarios:

“Con profundo pesar compartimos la noticia del fallecimiento de nuestro padrino.

En reconocimiento del cariño que siempre nos nosotros, nos estamos reuniendo para colaborar colectivamente con los gastos funerarios y brindarle una despedida digna”

La petición está acompañada por datos bancarios para que quienes quieran apoyar puedan realizar una aportación. También se solicita a los donadores enviar su comprobante, con el objetivo de llevar un registro de las contribuciones realizadas.

Hasta el momento no se ha informado públicamente cuánto dinero se ha reunido ni cuál es la cantidad que se necesita para cubrir los gastos del funeral.

La colecta también generó comentarios entre usuarios de redes sociales, quienes cuestionaron la solicitud debido a las declaraciones que Farath había hecho anteriormente sobre sus ingresos.

Sin embargo, que el vidente hubiera hablado públicamente de sus ganancias no permite establecer cuál era su situación económica al momento de morir.

Con información de Milenio