Trump niega preocupación por la tripulación del portaviones ‘Abraham Lincoln’

Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, negó que existan preocupaciones sobre las condiciones de vida de la tripulación del portaviones Abraham Lincoln, que lleva más de ocho meses desplegado, pero confirmó que el buque de guerra fue remplazado por otro, el George Washington.

“No, no están preocupadas”, respondió el mandatario este viernes a una periodista que le preguntaba por las familias de los marinos, algunas de las cuales habían expresado inquietudes a la prensa.

El Lincoln “se está trasladando, o se trasladará muy pronto, y será remplazado por un barco muy similar”, declaró durante una rueda de prensa previa a un viaje al estado de Nueva York.

Cuando se le preguntó si el despliegue no había sido demasiado largo, replicó: “No, no, no. Está lejos de haber sido demasiado largo”.

El portaviones Abraham Lincoln zarpó de San Diego, California, en noviembre de 2025 para una misión en el Mar de China Meridional y fue redirigido a Medio Oriente antes de que Estados Unidos e Israel lanzaran su ofensiva contra Irán el 28 de febrero.