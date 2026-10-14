Sheinbaum a IP: inversión pública y mixta alcanzará los 8 billones 400 mil mdp, monto nunca antes visto

La presidenta Claudia Sheinbaum y José Medina Mora Icaza en la conmemoración del 50 aniversario del Consejo Coordinador Empresarial. Foto: Cristina Rodríguez

Ciudad de México. La inversión en obra pública, tanto la del gobierno como mixta, alcanzará los 8 billones 400 mil millones de pesos en la actual administración, cifra “nunca antes vista en un sexenio”, señaló la presidenta Claudia Sheinbaum ante empresarios, quien también anunció que debido a la Ley de Ingresos para 2027 podrán pagar sin multas ni recargos los adeudos fiscales.

Al participar en la conmemoración del 50 aniversario del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), la mandataria también se comprometió a reducir el déficit fiscal. “Vamos a bajar el déficit, tiene su complejidad, lo queremos hacer de una manera responsable, no prometer lo que no podemos hacer, pero lo estamos haciendo de una manera responsable”, dijo.

Sheinbaum explicó que esta inversión, compuesta por recursos públicos y esquemas de inversión mixta, representa la apuesta más ambiciosa de su administración para impulsar el crecimiento económico y fortalecer la competitividad del país. “Una inversión total de 8 billones 400 mil millones de pesos. No es por nada, pero nunca antes vista en un sexenio. Esto gracias a la colaboración conjunta”, dijo, y precisó que el monto no cuenta la inversión privada nacional.

El monto equivale al 23.13 por ciento del PIB nominal de México al cierre de 2025, que fue de 36.3 billones de pesos corrientes. También representa el mil 126.16 por ciento de la IED anual captada por el país en igual año, que fue de 40 mil 871 millones de dólares.

La mandataria indicó que tras la imposición de aranceles por parte del gobierno de Estados Unidos hace año y medio, su gobierno replanteó la política económica. “Lo primero que hicimos fue juntarnos (con el sector privado) y decir: ‘¿qué podemos hacer hacia adelante?’ porque esta situación la tenemos que enfrentar juntos”, comentó.

Desde entonces, dijo, el gobierno trabaja de manera coordinada con el sector privado, la banca de desarrollo y la Secretaría de Hacienda para ejecutar proyectos en carreteras, trenes de pasajeros, generación eléctrica, petroquímica, gasoductos, puertos, vivienda y agua, así como el desarrollo de la economía digital.

Durante la conmemoración, la mandataria entregó reconocimientos a ex presidentes del CCE, como Eduardo Bours, Juan Pablo Castañón, así como Claudio X. González Laporte, quien solo saludó de “puño” a los presentes en el presidio, incluyendo A Sheinbaum.

La presidenta subrayó que la prosperidad compartida dependerá de mantener el trabajo conjunto entre el gobierno y el sector empresarial, impulsando la inversión y aprovechando el dinamismo de la economía digital y la relocalización de industrias. “Habrá cosas en las que no estamos de acuerdo, pero siempre pongamos por encima de todo aquello en lo que sí estamos de acuerdo”, subrayó al agradecer la colaboración que ha hecho posible este plan de inversión histórica.

Anuncia facilidades para pagar adeudos fiscales

Además, la presidenta informó sobre medidas fiscales diseñadas para incentivar la regularización de contribuyentes. “El próximo año, a todos sin tener límite, quienes tengan deudas con el fisco podrán pagar sin recargos, sin multas, sin nada”, detalló. Subrayó que esta disposición forma parte de la Ley de Ingresos y busca facilitar el cumplimiento voluntario y fortalecer la recaudación sin penalizaciones extraordinarias.

Sheinbaum enfatizó que la inversión en infraestructura y la simplificación administrativa, incluida la digitalización de trámites y la bancarización de micro y pequeñas empresas, son ejes centrales para detonar la economía.

La presidenta destacó que los acuerdos alcanzados con el sector privado han permitido mantener estables los precios de combustibles y avanzar en la reducción de la inflación, mientras que la economía mexicana registra un crecimiento superior al de varios países de la OCDE. “México contribuyó, de acuerdo con el último informe de la CEPAL, en un 60 por ciento a la reducción de la pobreza de toda América Latina”, dijo.

Proyectos ferroviarios, energéticos y tecnológicos

Dentro de los proyectos, Sheinbaum mencionó el Tren Maya de carga, el fortalecimiento del tren interoceánico, la recuperación de la petroquímica nacional y el plan estratégico de Pemex, que incluye inversión pública y capital mixto. La generación eléctrica y los nuevos gasoductos también forman parte de esta estrategia, con esquemas financieros que permiten apalancar recursos privados sin comprometer la estabilidad fiscal. Además, la construcción del proyecto Coatlicue, que dotará a México de una supercomputadora con la mayor capacidad de América Latina.

IP no es oficialista

José Medina Mora, presidente del CCE, señaló que el organismo cúpula no representa oficialismo ni oposición, sino una institución dedicada a impulsar el desarrollo del país a través del diálogo constante con el gobierno.

Durante su participación en la conmemoración de los 50 años, destacó que la pluralidad de voces empresariales permite expresar con libertad y respeto las propuestas para un México más próspero.

Recordó que acuerdos como el PACIC muestran cómo la colaboración entre el sector privado y las autoridades logra resultados concretos para la economía nacional. El CCE subrayó que dialogar para avanzar es clave para fortalecer la inversión, el empleo y el bienestar social.