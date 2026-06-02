SG y SEP entran en receso en encuentro con la CNTE; magisterio insiste en reunión con Sheinbaum

Ciudad de México. A solicitud de las secretarías de Gobernación y de Educación Pública, la negociación con la Comisión Nacional Única de Negociación (CNUN) de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de Educación (CNTE) entró en un “receso” este martes, con el compromiso de las autoridades federales a dar una respuesta mañana a su demanda central de reunirse con la presidenta Claudia Sheinbaum, quien -señaló el magisterio- es la única que puede abrogar la Ley del Issste de 2007.

Durante la reunión en la Segob, encabezada por los titulares de las dependencias Rosa Icela Rodríguez y Mario Delgado y que duró casi cuatro horas, la dirigencia del magisterio señaló que el propósito del encuentro de este martes fue plantear la agenda que se espera discutir con la titular del Ejecutivo, en caso de aceptar el diálogo directo con la CNUN, como demandan los docentes.

Entre sus principales exigencias está la abrogación de la Ley del Issste de 2007, echar abajo la reforma educativa del 2012, mejoras salariales y la modificación de la Ley SICAMM.

Marcelino Rodarte, secretario general de la sección 58 de Zacatecas, subrayó la importancia de la reunión con la presidenta Sheinbaum, para que ella establezca una ruta de cómo se irá transitando en la abrogación de la reforma educativa y de la Ley del Issste del 2007, así como recuperar los sistemas solidarios de pensiones.

Es ella, abundó, “la que tiene que generar la ruta de salida viable, porque hoy no nos presentan nada” diferente a las mesas que se realizaron en la huelga pasada.

“Hoy seguimos como hace 18 meses, no hay todavía agenda con la presidenta de la República” ni respuestas a la huelga nacional, que inició ayer con un plantón que instalaron en varias calles aledañas al Zócalo capitalino, agregó.

Señaló que persiste la “cerrazón” por parte de las autoridades federales, al no haber respuesta puntual a sus demandas. “Estaremos mañana en este receso que ellos solicitan esperando una reunión ya formal de la agenda con la Presidenta”, subrayó.

En una conferencia a las afueras del Palacio de Cobián, el profesor mencionó que otras de las exigencias que plantearán a la presidenta Sheinbaum es el retiro de las vallas metálicas que cercan el Zócalo, “que no puede estar generando esa violencia contra el magisterio, le reiteramos que debe retirar esas murallas que son una provocación”.

La CNTE insistió en que acudieron este martes a la mesa de diálogo planteada anoche por las Secretarías, para “mostrar voluntad” e hizo un llamado a fortalecer el plantón.

Yenny Aracely Pérez, dirigente de la sección 22 de Oaxaca, hizo un llamado a seguir fortaleciendo todas las actividades de la Coordinadora a lo largo y ancho del país y aseguró que “seremos muy claros: si no hay respuesta, seguiremos aquí hasta que tengamos soluciones a las demandas centrales”.

Sobre los actos de represión de los días pasados, incluyendo los de el día de ayer cuando un profesor perdió un ojo, Elvira Veleces, secretaria general de la sección 14 de Guerrero, aseguró que no hubo una respuesta concreta.

“Hemos sido enfáticos en que no más criminalización de la protesta social. Ayer fue un ataque directo a nuestros compañeros, uno de ellos, está debatiéndose entre la vida y la muerte porque hubo afectaciones en su cerebro”, denunció.