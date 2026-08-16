Localizan vehículo con reporte de robo en calles de la colonia Inalámbrica

Un vehículo que contaba con reporte de robo fue localizado la tarde de este domingo en calles de la colonia Inalámbrica, al sur de la ciudad.

El hallazgo se registró en las calles Santos Fierro y 56, a donde acudieron policías estatales y elementos de la Fiscalía Zona Centro.

Se trata de un automóvil Volkswagen Gol, con cartón provisional 343914, el cual fue robado de un auto lavado que se ubica en las calles Claveles y Jacintos de la colonia Campesina.

El reporte policíaco señala que al interior del vehículo fueron encontrados diversos artículos, entre los que destacan una caja registradora con 10 mil pesos en efectivo, por lo que se presume que el automotor fue utilizado para cometer actos ilícitos.