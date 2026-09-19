SEP anuncia acuerdo para restringir celulares en escuelas a partir de octubre

Ciudad de México. La Secretaría de Educación Pública (SEP) informó que el Consejo Nacional de Autoridades Educativas (Conaedu) alcanzó un acuerdo “unánime” para regular el uso de celulares en las aulas a partir del próximo mes. En primaria y secundaria habrá una restricción total durante toda la jornada escolar, adelantó.

En sus redes sociales, el titular de la SEP, Mario Delgado, expuso que en los niveles media superior y superior las reglas serán construidas por acuerdo de su propia comunidad educativa.

El Conaedu realizó hoy su tercera reunión nacional plenaria en las oficinas de la dependencia federal. En la inauguración, Delgado expuso que ya había una propuesta sobre la regulación del uso seguro de los dispositivos móviles, el cual plantea distintos niveles de restricciones a partir del nivel educativo, pero faltaba la fecha de entrada en vigor, para que una vez que esto suceda se lleven a cabo asambleas en las escuelas con el fin de informar a los docentes y padres y madres de familia.

Resaltó que el debate en torno a este asunto ha crecido sobre todo por la evidencia que arrojó el Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA, por sus siglas en inglés) 2025, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), sobre “cómo los dispositivos móviles están afectando de manera importante la lectura de comprensión”.

También destacó como prioridad para el actual ciclo escolar el tema de salud mental. Delgado aseveró que una de las prioridades es meter “a todo el sistema educativo” en este asunto.

“Es un cambio muy importante que hablemos de la salud mental en nuestros niños en secundaria y media superior. Es algo que no podemos seguir siendo omisos”, enfatizó.

Para ello se indicó que la estrategia nacional del ABC de las emociones, encargo de la presidenta Claudia Sheinbaum, se ha estado preparando con la Secretaría de Salud.

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Delgado igualmente subrayó el avance de la construcción de los planteles de Bachillerato Nacional “Margarita Maza”. Señaló que ya fueron obtenidos los recursos, por lo que pidió “tener la infraestructura lo antes posible para poder abrir sedes alternas para lograr la meta de tener más jóvenes estudiando la preparatoria”.