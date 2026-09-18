No vamos a donde no nos invitan: Canaco ante visita de Sheinbaum en Juárez

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) Alejandro Lazzarotto Rodríguez dio a conocer que no asistirá a la presentación del Segundo Informe de la presidenta Claudia Sheinbaum en Ciudad Juárez que se llevará a cabo mañana.

“Yo siempre he dicho, a donde no lo inviten a uno, no hay que ir es una regla de vida y familiar, no hemos recibido invitación, cuando nos invitan ahí estaremos presentes representando al sector comercial cuando nos invitan ahí estamos presentes”, comentó.

Asimismo, espera que el diálogo no se rompa entre la mandataria estatal Maru Campos y la presidenta Claudia Sheinbaum debido a que es necesario tener comunicación entre poderes.

Cabe destacar que la presidenta no ha dado una visita en la ciudad desde la campaña del 2024, por lo cual el empresariado espera que algún día visite la capital, debido a que siempre ha sido la sierra y Juárez las principales visitas.