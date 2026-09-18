Reitera SDR respaldo a productores para impulsar el consumo de frijol chihuahuense

A fin de fortalecer los vínculos que brinden nuevas oportunidades para el campo, la Secretaría de Desarrollo Rural (SDR) participó como testigo en la firma del convenio entre el Sistema Producto Frijol y organismos empresariales, para impulsar la campaña “Del Campo a la Mesa”.

Se trata de promover una mayor presencia del frijol producido en Chihuahua en restaurantes, hoteles, comercios, hogares y distintos espacios de consumo, bajo el distintivo: “Aquí se consume frijol 100% chihuahuense, con nuestro Sello Sabor Chihuahua”.

En representación del Gobierno Estatal, el titular de SDR, Mauro Parada Muñoz, destacó que existe el compromiso de acompañar las iniciativas que surgen de los propios productores y que permiten fortalecer la comercialización y generar vínculos con otros sectores.

“Sabemos que cada kilo de alimento requiere determinación, resiliencia y cariño. Por eso tenemos que sentirnos orgullosos de lo que se produce en Chihuahua, promoverlo y consumirlo”, expresó.

El funcionario señaló que dicho producto forma parte de la alimentación y de la identidad de las familias mexicanas desde hace generaciones, por lo que recuperar su presencia en la mesa representa también reconocer el trabajo de quienes trabajan en el campo para obtenerlo.

“Tenemos que presumir nuestro frijol, consumirlo y que sea, como dijeron aquí, una cucharada de identidad cada vez que tengamos la oportunidad de disfrutarlo”, afirmó.

Reitero que la SDR trabajando para facilitar estos acercamientos y respaldar los esfuerzos que permitan que lo producido en el campo chihuahuense llegue a más consumidores.

“Requerimos de su conocimiento, de su colaboración y de que compartan las especializaciones que tienen para darle valor agregado y poder poner nuestros productos en la mesa de muchos chihuahuenses y mexicanos”, puntualizó.

La campaña “Del Campo a la Mesa” contempla tres ejes: valor económico, valor de identidad y valor de futuro.

El primero es fortalecer la relación comercial entre productores y consumidores; el segundo consiste en reconocer que el frijol chihuahuense genera orgullo e identidad, y el tercero es avanzar a nuevas alternativas de industrialización y valor agregado, para ir más allá de la comercialización tradicional.

Chihuahua mantiene una importante vocación productiva en materia de frijol. Durante 2025, el estado alcanzó una producción de 80 mil toneladas, lo que representó un crecimiento de 129.4 por ciento respecto a 2024 y la segunda mejor cosecha registrada desde 2021.

En la firma participaron el Sistema Producto Frijol, Canirac, Canaco Servytur, Canacintra y la Asociación de Hoteles y Moteles de Chihuahua, y como testigos estuvieron el Consejo Coordinador Empresarial de Chihuahua, la SDR y la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico.