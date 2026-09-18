Mipymes en peligro de cerrar por jornada laboral e incremento a salarios; señala Coparmex Nacional

El presidente nacional de Coparmex Juan José Sierra, dio a conocer que ante la próxima entrada en vigor de la reducción a la jornada laboral en enero es posible que cierren un gran número de empresas pequeñas, sumado a esto la falta de crecimiento económico golpeará duramente.

“Efectivamente tenemos que ver una realidad con la falta de crecimiento del país es una realidad estamos en un estancamiento económico y tenemos que tener mucho cuidado con esto y con aumento sostenido del salario y con la disminución de la jornada laboral en el mes de enero, necesitamos tener cuidado, por supuesto que como Coparmex estamos de acuerdo en incremento al salario para los colaboradores, pero en este entorno de realidad y país si tu le sumas la falta de crecimiento, pues no soy adivino pero lo que puede pasar es que cierren empresas”, comentó.

A decir del líder nacional de Coparmex, la informalidad crecerá debido a que actualmente a nivel país se concentra en 52%, las principales afectadas serán las pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) por lo cual asegura que es necesario buscar apoyos federales para evitar cierres.

“Hoy el costo laboral es muy alto para las empresas y es uno de los impedimentos para que las mipymes se vuelvan formales, yo creo que hay que tener mucho cuidado”, comentó.

El incremento al salario resulta costoso pues solo el 40% de las empresas se preparan para la disminución a la jornada laboral de 40 horas, lo cual podría ser una lamentable noticia para el choque de adaptación que se dará a partir de enero.