Próxima semana podría ser destape de la coordinación estatal de la 4T; tenemos la certeza que será Andrea Chávez: PT

La dirigente estatal del Partido del Trabajo, Tania Aguilar, señaló que podría ser la próxima semana cuando por fin sea revelado el resultado de la encuesta que definirá la coordinación estatal de la 4T, y agregó que en el PT tienen la certeza de que será Andrea Chávez.

“Como ya saben, estamos en un proceso interno y creemos que para la próxima semana ya nos van a dar el anuncio de quién ganó la encuesta. Tenemos la certeza de que es la senadora Andrea Chávez, a quien el Partido del Trabajo, de manera institucional, tanto nacional y estatal, apoya”, manifestó Aguilar Gil.

La dirigente petista recordó que “nuestro lema de partido es unidad nacional, todo el poder al pueblo. Evidentemente, nosotros creemos que Andrea es el mejor perfil para representar la coordinación en el estado de Chihuahua y si resultara que se tomara alguna determinación diferente, pues nosotros actuaremos con unidad en pro del proyecto para que la cuarta transformación llegue aquí a Chihuahua”.

Al cuestionarle si el resultado de la encuesta difiere y quien resulta ganador es el alcalde con licencia de Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, la dirigente del PT recalcó que “nosotros vamos a acatar cuando den los resultados porque son a relación dé o con base en un proceso interno, así que vamos a mostrar unidad porque lo importante no son los créditos personales, sino es el proyecto de nación que tenemos”.