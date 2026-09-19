Restringirán uso de celulares en primarias y secundarias tras acuerdo nacional

•⁠ ⁠La medida aplicará en educación básica a partir del próximo mes

La Secretaría de Educación y Deporte (SEyD) informó que, durante la Tercera Reunión Nacional Plenaria Extraordinaria del Consejo Nacional de Autoridades Educativas (CONAEDU), las 32 entidades federativas acordaron regular el uso de teléfonos móviles en los planteles escolares.

En representación del titular de la SEyD, Francisco Hugo Gutiérrez Dávila, el subsecretario de Educación Básica, Lorenzo Arturo Parga Amado, firmó el acuerdo, que busca fortalecer entornos escolares seguros y enfocados en el aprendizaje.

Parga Amado precisó que los lineamientos entrarán en vigor el próximo mes y que su aplicación se adaptará a cada nivel educativo. En Primaria y Secundaria se restringirá el uso de celulares durante toda la jornada escolar.

En Educación Media Superior, cada plantel establecerá sus propias reglas en consenso con su comunidad educativa, mientras que las instituciones de Nivel Superior conservarán autonomía para definir sus normativas internas.

El acuerdo establece que, a partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF), comenzará un periodo de 30 días hábiles para realizar asambleas informativas con madres, padres de familia, tutores y docentes.

Estos encuentros tendrán como propósito difundir los lineamientos, sensibilizar a la comunidad educativa y establecer las dinámicas que aplicará cada plantel.

Asimismo, las autoridades educativas estatales tendrán 180 días naturales para emitir o adecuar los instrumentos jurídicos necesarios para armonizar el acuerdo en las escuelas públicas y privadas del estado.

La reunión fue encabezada por el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, con la participación de autoridades educativas de las 32 entidades federativas.

[18/09/26, 6:58:38 p. m.] Yuliana Nieto: Pinches chamacos les va a dar el válgame