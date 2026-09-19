Ejecutan a dos hombres a bordo de un vehículo en Quintas Carolinas

Chihuahua, Chih.- Dos hombres fueron ejecutados cuando se encontraban a bordo de un vehículo Honda de color blanco, en calles Monte Kenia y Monte Cameron, de la colonia Quintas Carolinas.

De acuerdo con los primeros reportes, los presuntos responsables huyeron a pie del lugar tras cometer el ataque. En la escena fueron localizados casquillos percutidos de calibres .45 y .223.

Elementos de la Policía Municipal acudieron como primeros respondientes y aseguraron el área, mientras que personal de la Fiscalía General del Estado se hizo cargo de la escena, así como del levantamiento de los cuerpos y las investigaciones correspondientes.