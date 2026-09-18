Emite CEPC alerta preventiva por lluvias fuertes para este viernes

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) emitió una alerta preventiva para la población, ante el pronóstico de lluvias fuertes para la tarde de este viernes, que podrían estar acompañadas de actividad eléctrica y posible caída de granizo.

Estas condiciones se deben a la interacción de una circulación ciclónica, un canal de baja presión y el ingreso de humedad del océano Pacífico, asociado al monzón mexicano.

Se esperan lluvias de moderadas a puntualmente fuertes, en Nuevo Casas Grandes, Temósachic, Urique, y Guadalupe y Calvo.

Además habrá lluvias de dispersas a moderadas con chubascos en Ahumada, Ascensión, Janos, Casas Grandes, Galeana, Ignacio Zaragoza, Madera, Buenaventura, Gómez Farías, Matachí, Namiquipa, Bachíniva, Guerrero, Moris y Ocampo.

También se esperan precipitaciones en Uruachi, Maguarichi, Bocoyna, Carichí, Chínipas, Batopilas, Guachochi, Morelos, Balleza, Nonoava, San Francisco de Borja, Cusihuiriachi, Cuauhtémoc, Riva Palacio, Santa Isabel, Gran Morelos, Belisario Domínguez y Satevó.

En el resto del estado se prevén lluvias aisladas a dispersas.

Ante estas condiciones, la CEPC exhorta a la población a extremar precauciones, evitar transitar por calles, avenidas, arroyos o zonas bajas que puedan presentar acumulación de agua y no intentar cruzar cauces durante las precipitaciones.

Se recomienda conducir con precaución y reducir la velocidad ante lluvia, viento o baja visibilidad, asegurar objetos que puedan ser desplazados por las ráfagas y mantenerse alejado de árboles, postes, anuncios y estructuras que pudieran representar algún riesgo.

La dependencia estatal mantiene vigilancia permanente de las condiciones meteorológicas y solicita a la ciudadanía mantenerse informada a través de los canales oficiales, atender las indicaciones de las autoridades y evitar actividades al aire libre ante la presencia de tormentas eléctricas.