Frankie Muniz, actor de ‘Malcolm el de enmedio’ asegura que su vida ha sido una pesadilla y dice que ya tocó fondo

Frankie Muniz reveló que atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida, después de semanas que describió como una “pesadilla” y tras anunciar su separación de Paige Price.

Frankie Muniz, protagonista de Malcolm el de enmedio, aseguró que atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida. El actor de 40 años publicó este viernes 18 de septiembre un mensaje en Instagram en el que describió las últimas seis semanas como una “pesadilla” y reconoció que siente que tocó fondo.https://terrific-live-polls.web.app/timeline/carrousel?number-of-items=10&is-redirect=false&shopPageUrl=https%3A%2F%2Fwww.quien.com%2Fespectaculos%2F2026%2F09%2F18%2Ffrankie-muniz-actor-de-malcolm-el-de-enmedio-asegura-que-su-vida-ha-sido-una-pesadilla-y-dice-que-ya-toco-fondo&id=nlXrPDh1D6SfGAZVSSLk&storeId=xFLoOfwsfDq9VSYEfsrw&terrificUserId=01a0889e-8283-736b-ba9b-3a3df13fcfaf

“Todo se sintió pesado, poco claro y como si se estuviera desmoronando al mismo tiempo”, escribió Muniz, quien también se refirió a este periodo como una etapa que no le desearía a nadie.

El actor no explicó qué situaciones específicas provocaron este estado, pero su mensaje llega poco más de dos meses después de que anunció el fin de su matrimonio con Paige Price y después de varias publicaciones en redes sociales en las que dejó ver que atravesaba dificultades personales.

Frankie Muniz dice que tocó fondo

Frankie explicó que, dentro de esta etapa tan complicada, encontró un motivo para detenerse y revisar su vida.

Dijo que ya no tuvo “dónde esconderse” y que eso le permitió observar aspectos personales que considera necesario trabajar para convertirse en una mejor versión de sí mismo.

El actor dejó en claro que no busca construir una imagen pública más cuidada, sino de trabajar en “el verdadero” Frankie. También planteó que llegar al fondo puede convertirse en un punto de partida para realizar cambios que antes había evitado.

Frankie Muniz asegura que su vida se ha vuelto una pesadilla y que ya tocó fondo (Instagram / Frankie Muniz)



Asimísmo, explicó que dentro de cinco años espera mirar hacia atrás y sentirse agradecido por el momento que atraviesa ahora. Su intención, dijo, es tomar esta etapa como una base para reconstruirse y no como el final de su historia.

El mensaje también cerró con una frase dirigida a quienes atraviesan una situación similar: “No estás roto. Te están reconstruyendo”.

La separación de Paige Price afectó profundamente a Frankie Muniz

Uno de los capítulos mas duros en la vida reciente de Frankie Muniz ocurrió el 1 de julio, cuando él y Paige Price anunciaron que terminarían su matrimonio después de 10 años juntos.

La pareja explicó que, después de un periodo de separación que mantuvo en privado, decidió continuar su relación desde la amistad y la coparentalidad, ya que tienen un hijo, Mauz, nacido en marzo de 2021.

Frankie Muniz asegura que su vida se ha vuelto una pesadilla y que ya tocó fondo (Instagram / Frankie Muniz)

El anuncio también provocó reacciones en redes sociales por el video que acompañó inicialmente el comunicado.

En las imágenes, Muniz, Price y su hijo aparecían bailando, algo que algunos usuarios consideraron inapropiado para un anuncio de divorcio. Muniz eliminó posteriormente la publicación y Price salió en su defensa ante las críticas.

En las semanas posteriores, Muniz publicó otros mensajes que dejaron ver que enfrentaba un periodo complicado.

People reportó que el actor habló en redes de tener el “corazón roto” , mientras que el 1 de septiembre escribió simplemente que estaba “luchando” (o “pasándola mal”). Días después compartió una frase de la película Jojo Rabbit sobre continuar a pesar de los momentos difíciles.

Frankie Muniz asegura que su vida se ha vuelto una pesadilla y que ya tocó fondo (Instagram / Frankie Muniz)

Aun después de la separación, Muniz y Price mantuvieron actividades familiares. A principios de septiembre, el actor compartió imágenes de una visita a Universal Studios junto a su exesposa y su hijo y describió aquel día como una experiencia familiar importante.

El honesto pero doloroso mensaje de Frankie Muniz sobre su vida actual

Este es el mensaje que Frankie Muniz publicó en sus redes sociales para compartir con sus seguidores cómo se siente en estos momentos:

Las últimas seis semanas de mi vida han sido una pesadilla de la que estoy rezando para despertar. Todo se sintió pesado, confuso y como si se estuviera desmoronando al mismo tiempo. No le desearía esta etapa a nadie.

Frankie Muniz asegura que su vida se ha vuelto una pesadilla y que ya tocó fondo (Instagram / Frankie Muniz)

El regalo inesperado en medio de todo esto es que no he tenido dónde esconderme. He tenido tiempo para estar conmigo mismo, hacer una verdadera reflexión personal y, finalmente, ver las áreas de mi vida en las que necesito trabajar si quiero convertirme en una mejor versión de mí. No la versión pulida que le muestro al mundo… sino la verdadera.

Leí que, a veces, tocar fondo es lo que te hace despertar. Te obliga a hacer los cambios que necesitabas hacer desde hace tiempo para poder vivir la mejor vida posible. Esa idea se ha quedado conmigo.

En cinco años creo que miraré hacia atrás, a este momento exacto en el que toqué fondo, y me sentiré agradecido por haberlo vivido, porque el lugar tan alto en el que estaré entonces sólo será posible porque pasé por esto.

Esta no es el final de la historia. Es la parte en la que empiezo a hacer el trabajo… el trabajo incómodo, poco glamuroso y necesario.

Estoy eligiendo tratar esta etapa como los cimientos, no como la línea de meta.

Si tú también estás pasando por un momento difícil, no estás roto. Te están reconstruyendo.

¡Sigamos adelante!

El actor Frankie Muniz es muy querido en México por la serie ‘Malcolm el de enmedio’ (Theo Wargo/Getty Images)

¿Por qué Frankie Muniz es tan querido en México?

Frankie Muniz sabe que en México tiene una conexión especial con los fans gracias a la serie Malcolm el de enmedio, y en marzo pasado lo comprobó una vez más cuando visitó La Mole, en el World Trade Center de la CDMX.

El actor Frankie Muniz es muy querido en México por la serie ‘Malcolm el de enmedio’ (Cuartoscuro)

Después de aquel encuentro, el actor contó que seguía sorprendido por la cantidad de mexicanos que se acercaron para hablarle de la serie y, sobre todo, por las historias que le compartieron sobre lo que Malcolm significó en sus vidas.

Un mes después, durante la promoción de Malcolm el de enmedio: La vida sigue siendo injusta, Muniz señaló que México es una de las audiencias más importantes de la serie.

El actor Frankie Muniz es muy querido en México por la serie ‘Malcolm el de enmedio’ (Theo Wargo/Getty Images)

En una entrevista con EFE dijo que el país era su audiencia número uno y destacó también el papel que tuvo el doblaje en español para crear ese vínculo con los espectadores.

En abril de 2025, el actor estuvo en DesertCon, en Hermosillo, Sonora, donde cientos de fans hicieron fila para conocerlo. Ahí volvió a hablar de la particular relación que existe entre México y Malcolm, una serie que encontró una segunda vida entre varias generaciones de espectadores, quienes mantienen viva aquella historia de seis temporadas que se estrenó originalmente en el año 2000.