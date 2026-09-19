Explota cartucho calibre .50 y lesiona a elemento de la SSPE

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) informa que durante la tarde de este viernes 18 de septiembre, un elemento de la corporación resultó con una lesión en su mano izquierda que no pone en riesgo la vida, provocado por la detonación inesperada de un cartucho calibre .50, el cual se encontraba siendo manipulado para realizar el embalaje correspondiente.

Al ocurrir el suceso, el elemento fue atendido de inmediato y trasladado de las instalaciones de la Fiscalía General de la República a un nosocomio en Chihuahua capital, donde se determinó que la herida en la mano únicamente fue superficial. Y en este momento se encuentra estable, bajo tratamiento médico.

Durante la valoración correspondiente, se descartó que existiera mayores daños en la extremidad, es decir, no hubo fracturas o lesiones que pusieran en riesgo su movilidad.

Cabe señalar que, el elemento, realizaba el embalaje de los indicios asegurados durante el operativo especial implementado en la zona de El Oasis, derivado del despliegue hasta el municipio de Ojinaga.

La detonación pudo ocurrir, debido al desgaste de los eslabones que unen la cadena de cartuchos.

La SSPE mantiene especial atención en la evolución y recuperación del elemento, asimismo, reitera su compromiso con la integridad del personal, a través del apoyo y atención necesarias para su recuperación.