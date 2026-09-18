Menores con estatura menor a 1.35 metros requerirán retención infantil en vehículos, según cambios a Ley de Tránsito

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), encabezada por Gilberto Loya Chávez, a través de la Subsecretaría de Movilidad y Cultura Vial trabaja en la adecuación, difusión y atención de la reforma a la Ley de Tránsito en materia de licencias de conducir para menores de edad, con el objetivo de fortalecer la prevención y reducir factores de riesgo en las vialidades de Chihuahua.

El subsecretario de Movilidad, César Komaba Quezada, explicó que, al tratarse de menores de edad, los padres de familia continuarán siendo responsables de su conducción y del cumplimiento de las disposiciones establecidas.

Dentro de las adecuaciones se mantiene el horario de conducción para menores, establecido de 6:00 de la mañana a 10:00 de la noche, mientras que las nuevas disposiciones contemplan infracciones más severas en caso de incumplir con los lineamientos correspondientes.

La SSPE trabajó previamente en una propuesta para estas modificaciones, las cuales también establecen medidas específicas para fortalecer la protección de niñas, niños y adolescentes que viajan en vehículos.

Entre estas disposiciones se contempla que los menores cuya estatura sea menor a 1.35 metros, deberán utilizar sistemas de retención infantil adecuados a su edad y características, los cuales deberán colocarse en la parte trasera del vehículo y utilizarse correctamente, junto con el cinturón de seguridad.

Estas medidas forman parte de una estrategia integral de prevención y seguridad vial que busca generar una mayor responsabilidad entre conductores y familias, particularmente en aquellos casos donde se encuentran involucrados menores de edad.

Cabe destacar que las nuevas disposiciones se encuentran a la espera de su publicación oficial, por lo que se prevé que entren en vigor en los próximos días, una vez cumplidos los procedimientos correspondientes.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado refrenda así, bajo la conducción de Gilberto Loya, su compromiso de fortalecer la cultura vial y las acciones de prevención, mediante medidas orientadas a reducir los factores de riesgo y generar condiciones de mayor seguridad para quienes utilizan diariamente las vialidades de Chihuahua.